शुगर सेक्टर के इस शेयर में 6% से ज्यादा उछाल, एथेनॉल और डिस्टिलरी विस्तार से बढ़ी ग्रोथ की उम्मीद

शुगर सेक्टर की कंपनी, दावणगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड (Davangere Sugar Company Ltd) के शेयर में आज 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 22 सितंबर के इंट्राडे कारोबार में शेयर 6.54% चढ़कर ₹2.28 पर पहुंच गया। स्टॉक बीएसई पर 2.12 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 2.32 रुपये को टच किया है।

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सिर्फ चीनी कारोबार पर निर्भर नहीं

कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल चीनी उत्पादन के साथ एथेनॉल और पावर को-जनरेशन में भी है। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, उसकी एथेनॉल यूनिट शुगर सिरप, मोलासेस और अनाज जैसे अलग-अलग फीडस्टॉक का इस्तेमाल कर सकती है।

फीडस्टॉक में यह लचीलापन कंपनी को किसी एक कारोबारी कारक पर निर्भरता घटाने और एसेट का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका देता है।

FY26 में बढ़ी आय

FY26 में कंपनी का रेवेन्यू ₹238.77 करोड़ रहा, जो एक साल पहले के ₹214.99 करोड़ से 11.1% अधिक है। बढ़ता रेवेन्यू कारोबार के विस्तार का आधार देता है, लेकिन इससे अकेले मुनाफे में सुधार साबित नहीं होता।

आगे बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी बढ़े हुए ऑपरेटिंग बेस को बेहतर मार्जिन, कैश फ्लो और प्रति शेयर आय में कितना बदल पाती है।

डिस्टिलरी विस्तार से नई संभावना

कंपनी ने अपनी डिस्टिलरी क्षमता बढ़ाने की योजनाएं बताई हैं। हालिया रिपोर्टिंग के मुताबिक, उसकी UK सब्सिडियरी Aurevant Global को चीनी और एथेनॉल से जुड़े अवसरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

इन पहलों को फिलहाल संभावित ग्रोथ अवसर के तौर पर देखना होगा। कमीशनिंग, कमर्शियल ऑपरेशन और निवेश पर रिटर्न से जुड़े स्पष्ट आंकड़े सामने आने पर विस्तार से बनने वाली कमाई की तस्वीर ज्यादा साफ होगी।

