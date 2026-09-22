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Newsपर्सनल फाइनेंसFD पर बंपर ब्याज का मौका! 555 दिन के लिए 7.50% तक रिटर्न, जानें 6 बैंकों की पूरी लिस्ट

FD पर बंपर ब्याज का मौका! 555 दिन के लिए 7.50% तक रिटर्न, जानें 6 बैंकों की पूरी लिस्ट

FD में निवेश करने वालों के लिए 555 दिन की अवधि वाली योजनाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। City Union Bank और Karnataka Bank की ब्याज दरों में अंतर है। जानिए कौन सा बैंक कितना रिटर्न दे रहा है और अन्य बैंकों की तुलना में स्थिति कैसी है।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 22, 2026 13:25 IST

In Short

  • 555 दिन की FD पर City Union Bank सामान्य नागरिकों को 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.50% ब्याज दे रहा है।
  • Karnataka Bank में इसी अवधि की FD पर सामान्य ग्राहकों को 7% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.40% ब्याज मिल रहा है।
  • Bank of Baroda, Indian Bank, Canara Bank और Union Bank की FD दरें भी जानें, निवेश से पहले तुलना करें।

बाजार के उतार-चढ़ाव से बचते हुए तय रिटर्न पाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी निवेशकों की पसंद बना हुआ है। खासतौर पर ऐसे निवेशक जो बिना ज्यादा जोखिम के पैसा लगाना चाहते हैं, वे FD को एक विकल्प के तौर पर देखते हैं।

555 दिन की FD के लिए कुछ बैंक आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं। इनमें City Union Bank और Karnataka Bank प्रमुख हैं। Paisabazaar के 16 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, दोनों बैंक इस अवधि की FD पर अलग-अलग ब्याज दर दे रहे हैं।

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City Union Bank की 555 दिन की FD पर ज्यादा ब्याज

City Union Bank 555 दिन की FD पर सामान्य नागरिकों को 7.25% ब्याज दे रहा है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ब्याज दर बढ़कर 7.50% हो जाती है।

इस अवधि के लिए City Union Bank सामान्य ग्राहकों को Karnataka Bank के मुकाबले 25 बेसिस प्वाइंट ज्यादा ब्याज दे रहा है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में दोनों बैंकों के बीच ब्याज दर का अंतर 10 बेसिस प्वाइंट है।

Karnataka Bank की FD पर कितनी मिलेगी कमाई

Karnataka Bank 555 दिन की FD पर सामान्य नागरिकों को 7% ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.40% है।

यानी सामान्य ग्राहकों के लिए City Union Bank की ब्याज दर Karnataka Bank से ज्यादा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को भी City Union Bank में थोड़ा अधिक रिटर्न मिल रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अन्य बैंकों की 555 दिन की FD दरें

555 दिन की FD पर दूसरे बैंकों की ब्याज दर City Union Bank और Karnataka Bank से कम है।

Bank of Baroda सामान्य नागरिकों को 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% ब्याज दे रहा है। Indian Bank में सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर 6.65% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.15% है।

वहीं, Canara Bank 555 दिन की FD पर सामान्य नागरिकों को 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज दे रहा है। Union Bank of India की ब्याज दर इस सूची में सबसे कम है। यहां सामान्य नागरिकों को 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.05% ब्याज मिल रहा है।

FD कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

FD में निवेश करने से पहले सिर्फ ब्याज दर देखना ही जरूरी नहीं है। निवेशकों को बैंक की शर्तें, समय से पहले FD तोड़ने के नियम और टैक्स से जुड़े नियमों को भी समझना चाहिए।

FD की ब्याज दरें समय के साथ बदल सकती हैं और FD बुक करते समय बैंक की ओर से दी जा रही मौजूदा दर ही लागू होती है।

FD से मिलने वाला ब्याज निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स के दायरे में आता है। वहीं, तय सीमा से ज्यादा ब्याज मिलने पर TDS के नियम भी लागू होते हैं। 60 साल से कम उम्र के सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा एक वित्त वर्ष में ₹50,000 है, जबकि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹1 लाख है।

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555 दिन की FD में ब्याज दरों की तुलना करें तो City Union Bank इस सूची में सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों के लिए सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। हालांकि, निवेश करने से पहले FD की पूरी शर्तों और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 22, 2026