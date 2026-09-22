iPhone 18 Pro में Face ID को लेकर शिकायतें, यूजर्स बोले- अनलॉक करते समय आ रही दिक्कत

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ शुरुआती यूजर्स को फोन के एक खास सिक्योरिटी फीचर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ यूजर्स ने Face ID के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत की है।

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हालांकि, यह समस्या सभी iPhone 18 Pro यूजर्स को प्रभावित कर रही है या नहीं, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है। लेकिन कई यूजर्स ने Face ID से जुड़ी अलग-अलग दिक्कतों की जानकारी दी है।

Face ID इस्तेमाल करते समय फोन हो रहा फ्रीज



कुछ यूजर्स के मुताबिक, Face ID का इस्तेमाल करते समय परेशानी सामने आ रही है। कुछ मामलों में ऐप अनलॉक करने की कोशिश के दौरान Face ID काम नहीं करता और फोन कुछ समय के लिए रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है।

इसके बाद iPhone अपने आप रीस्टार्ट होकर वापस लॉक स्क्रीन पर पहुंच जाता है। इससे यूजर्स को दोबारा फोन अनलॉक करना पड़ता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सेटअप के दौरान भी आ रही दिक्कत



रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ iPhone 18 Pro यूजर्स को Face ID सेटअप करते समय भी समस्या का सामना करना पड़ा है। कुछ यूजर्स ने “Face ID is Not Available” का अलर्ट मिलने की बात कही है।

वहीं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि फोन में “Require Attention for Face ID” विकल्प ऑन होने के बावजूद Face ID हमेशा उसी तरह काम नहीं कर रहा है।

Face ID हार्डवेयर में हुआ बदलाव



रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Apple ने अपने नए Pro मॉडल्स में Face ID हार्डवेयर में बदलाव किया है। कंपनी ने इंफ्रारेड कैमरे को डिस्प्ले के नीचे ऊपर की तरफ बाईं ओर रखा है।

इस बदलाव का मकसद Dynamic Island का आकार छोटा करना है। हालांकि, Face ID की इन समस्याओं का संबंध इस नए हार्डवेयर डिजाइन से है या नहीं, यह अभी साफ नहीं हुआ है।

सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो सकती है समस्या



Face ID से जुड़ी ये समस्याएं हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर से भी जुड़ी हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple भविष्य में iOS 27 अपडेट के जरिए इन दिक्कतों को ठीक कर सकता है।

फिलहाल, इन शिकायतों की संख्या सीमित बताई जा रही है और यह साफ नहीं है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के कितने यूजर्स इससे प्रभावित हैं।

सभी यूजर्स को नहीं आ रही परेशानी



Apple के नए Pro मॉडल्स इस्तेमाल करने वाले सभी ग्राहकों को Face ID की समस्या नहीं आ रही है। अभी तक सामने आई शिकायतें कुछ शुरुआती यूजर्स तक ही सीमित हैं।

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हालांकि, Face ID iPhone का एक अहम सिक्योरिटी फीचर है, इसलिए इससे जुड़ी समस्याओं पर यूजर्स और Apple दोनों की नजर बनी हुई है।