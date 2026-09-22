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Newsम्यूचुअल फंडEquity Mutual Fund में क्यों बढ़ रहा भरोसा? लंबे निवेश के लिए लोग क्यों चुन रहे ये ऑप्शन

Equity Mutual Fund में क्यों बढ़ रहा भरोसा? लंबे निवेश के लिए लोग क्यों चुन रहे ये ऑप्शन

लंबे समय के निवेश के लिए कई लोग Equity Mutual Fund को पसंद करते हैं। इसमें शेयर बाजार की कंपनियों में पैसा लगाया जाता है और SIP के जरिए नियमित निवेश किया जा सकता है। जानिए क्यों निवेशक इसे अपने बड़े वित्तीय लक्ष्यों के लिए चुनते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 22, 2026 13:01 IST
AI Generated Image

In Short

  • Equity Mutual Fund में निवेशकों का पैसा शेयर बाजार की कंपनियों में लगाया जाता है, जिससे लंबे समय में ग्रोथ का फायदा मिल सकता है।
  • SIP के जरिए छोटे अमाउंट से भी Equity Mutual Fund में निवेश शुरू किया जा सकता है और नियमित निवेश की आदत बनती है।
  • Equity Mutual Fund में डायवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, लेकिन निवेश से पहले बाजार जोखिम और अपने वित्तीय लक्ष्य को समझना जरूरी है।

आज के समय में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं। लोग बैंक FD, सोना, रियल एस्टेट और शेयर बाजार के अलावा Mutual Fund में भी पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं। खासतौर पर लंबे समय के निवेश के लिए कई निवेशक Equity Mutual Fund को चुनते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

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Equity Mutual Fund क्या होता है?

Equity Mutual Fund वह फंड होता है, जिसमें निवेशकों का पैसा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। इसमें फंड मैनेजर अलग-अलग कंपनियों के शेयरों का चुनाव करते हैं और निवेश को मैनेज करते हैं।

इस तरह निवेशक को खुद हर कंपनी का शेयर चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। Mutual Fund के जरिए वह कई कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकता है।

लंबे समय में रिटर्न की संभावना

Equity Mutual Fund को लंबे समय के निवेश के लिए पसंद करने की बड़ी वजह बेहतर रिटर्न की संभावना है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक निवेश बनाए रखने पर बाजार की ग्रोथ का फायदा मिल सकता है।

यही कारण है कि कई लोग 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा समय के लक्ष्य के लिए Equity Mutual Fund में निवेश करते हैं।

SIP से निवेश करना आसान

Equity Mutual Fund में निवेश का एक लोकप्रिय तरीका SIP यानी Systematic Investment Plan है। इसमें निवेशक हर महीने एक तय रकम निवेश कर सकता है।

SIP की मदद से छोटे-छोटे अमाउंट से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। इससे निवेशकों को एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पैसे का होता है डायवर्सिफिकेशन

Equity Mutual Fund में निवेश करने पर पैसा अलग-अलग कंपनियों और सेक्टरों में लगाया जाता है। इससे किसी एक कंपनी के प्रदर्शन का असर पूरे निवेश पर कम हो सकता है।

यानी निवेशकों को एक ही जगह पूरा पैसा लगाने के बजाय कई जगह निवेश का फायदा मिलता है।

जोखिम को समझना भी जरूरी

हालांकि Equity Mutual Fund में रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन इसमें बाजार से जुड़ा जोखिम भी रहता है। शेयर बाजार में गिरावट आने पर फंड की वैल्यू भी कम हो सकती है।

इसलिए Equity Mutual Fund में निवेश करते समय अपने लक्ष्य, निवेश की अवधि और जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है।

लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल

कई निवेशक Equity Mutual Fund का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग और लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं।

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लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से बाजार के उतार-चढ़ाव को संभालने में मदद मिल सकती है और निवेशक अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकता है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 22, 2026