Equity Mutual Fund में क्यों बढ़ रहा भरोसा? लंबे निवेश के लिए लोग क्यों चुन रहे ये ऑप्शन

आज के समय में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं। लोग बैंक FD, सोना, रियल एस्टेट और शेयर बाजार के अलावा Mutual Fund में भी पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं। खासतौर पर लंबे समय के निवेश के लिए कई निवेशक Equity Mutual Fund को चुनते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

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Equity Mutual Fund क्या होता है?



Equity Mutual Fund वह फंड होता है, जिसमें निवेशकों का पैसा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। इसमें फंड मैनेजर अलग-अलग कंपनियों के शेयरों का चुनाव करते हैं और निवेश को मैनेज करते हैं।

इस तरह निवेशक को खुद हर कंपनी का शेयर चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। Mutual Fund के जरिए वह कई कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकता है।

लंबे समय में रिटर्न की संभावना



Equity Mutual Fund को लंबे समय के निवेश के लिए पसंद करने की बड़ी वजह बेहतर रिटर्न की संभावना है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक निवेश बनाए रखने पर बाजार की ग्रोथ का फायदा मिल सकता है।

यही कारण है कि कई लोग 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा समय के लक्ष्य के लिए Equity Mutual Fund में निवेश करते हैं।

SIP से निवेश करना आसान



Equity Mutual Fund में निवेश का एक लोकप्रिय तरीका SIP यानी Systematic Investment Plan है। इसमें निवेशक हर महीने एक तय रकम निवेश कर सकता है।

SIP की मदद से छोटे-छोटे अमाउंट से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। इससे निवेशकों को एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पैसे का होता है डायवर्सिफिकेशन



Equity Mutual Fund में निवेश करने पर पैसा अलग-अलग कंपनियों और सेक्टरों में लगाया जाता है। इससे किसी एक कंपनी के प्रदर्शन का असर पूरे निवेश पर कम हो सकता है।

यानी निवेशकों को एक ही जगह पूरा पैसा लगाने के बजाय कई जगह निवेश का फायदा मिलता है।

जोखिम को समझना भी जरूरी



हालांकि Equity Mutual Fund में रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन इसमें बाजार से जुड़ा जोखिम भी रहता है। शेयर बाजार में गिरावट आने पर फंड की वैल्यू भी कम हो सकती है।

इसलिए Equity Mutual Fund में निवेश करते समय अपने लक्ष्य, निवेश की अवधि और जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है।

लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल



कई निवेशक Equity Mutual Fund का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग और लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं।

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लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से बाजार के उतार-चढ़ाव को संभालने में मदद मिल सकती है और निवेशक अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकता है।