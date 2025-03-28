scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगHurun Global Rich List 2025: पहली बार रोशनी नादर का नाम शामिल, अंबानी और अडाणी हुए टॉप 10 से बाहर

Hurun Global Rich List 2025: पहली बार रोशनी नादर का नाम शामिल, अंबानी और अडाणी हुए टॉप 10 से बाहर

HCL के फाउंडर शिव नादर की बेटी रोशनी नादर ने पहली बार हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। चलिए जानते हैं कि है इनकी नेटवर्थ कितनी है और आखिर इस बार लिस्ट में रिलायंस इंडेस्ट्री के मुकेश अंबानी और अडाणी ग्रुप के गौतम अडाणी किस पायदान पर हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Mar 28, 2025 15:27 IST

Hurun Global Rich List 2025: हर साल अमीरों की लिस्ट जारी करने वाली एंजेंसी Hurun ने साल 2025 के लिए पुरी दुनिया में मौजूद अमीरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई भारतीय अरबपतियों का भी नाम है लेकिन कोई भी टॉप 10 में नहीं है। 

advertisement

HCL के फाउंडर शिव नादर की बेटी रोशनी नादर ने पहली बार हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। चलिए जानते हैं कि है इनकी नेटवर्थ कितनी है और आखिर इस बार लिस्ट में रिलायंस इंडेस्ट्री के मुकेश अंबानी और अडाणी ग्रुप के गौतम अडाणी किस पायदान पर हैं। 

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में पहली बार आईं रोशनी नादर 

HCL के फाउंडर शिव नादर ने हाल ही में HCL की 47% हिस्सेदारी अपनी बेटी रोशनी नादर के नाम की थी जिसके बाद रोशनी नादर का नाम इस लिस्ट में आया है। 

हालांकि रोशनी नादर भारत के टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली महिला बनीं है। रोशनी की संपत्ति 40 बिलियन यूएस डॉलर है। दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर महिला की लिस्ट में रोशनी 5वें स्थान पर हैं। 

अंबानी-अदाणी के पास कितनी संपत्ति?

रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अभी भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं लेकिन दुनिया के 10 सबसे अमीर की लिस्ट के बाहर हो गए हैं। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ 100 बिलियन यूएस डॉलर है। 

गौतम अडाणी की नेट वर्थ 97 बिलियन यूएस डॉलर है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं।  

दुनिया के 10 सबसे अमीर कौन?

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक टेस्ला के एलन मस्क 1 नंबर पर मौजूद हैं। 

इसके बाद अमेजन के जेफ़ बेज़ोस दूसरे स्थान पर तो वहीं मेटा के मार्क ज़ुकेरबर्ग तीसरे स्थान पर हैं। 

चौथे नंबर पर ओरेकल के लैरी एलिसन, पांचवे पर बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट, छठे पर अल्फाबेट के लेरी पेज, सातवें नंबर पर LVMH के बर्नार्ड अरनॉल्ट, आंठवें नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बाल्मर, नौवें नंबर पर अल्फाबेट के सर्गेई ब्रिन और दसवें स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स मौजूद हैं। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 28, 2025