भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपनी अलग-अलग भाषाओं, शानदार कहानियों, रीजनल सिनेमा और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनियाभर में जानी जाती है। हालांकि, फिल्मों को बनाने में आने वाला खर्च, भाषा की बाधाएं और डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौतियां भारतीय कंटेंट को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में रुकावट बनती रही हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से इन चुनौतियों को कम करने और भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कारोबार को बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

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लॉन्च हुआ Dolphin AI Film Studio

बेंगलुरु की कंज्यूमर AI और एंटरटेनमेंट कंपनी EloElo Group ने 23 नवंबर को गोवा में आयोजित 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में Dolphin AI Film Studio लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म पर फिल्म बनाने से जुड़े कई काम एक ही जगह किए जा सकेंगे। इसकी मदद से क्रिएटर्स और प्रोडक्शन हाउस स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल वीडियो तक तैयार कर सकेंगे।

फिल्म बनाने के खर्च में बदलाव लाने की तैयारी

EloElo Group के फाउंडर और CEO सौरभ पांडे का कहना है कि भारत के पास ग्लोबल एंटरटेनमेंट पावरहाउस बनने के लिए प्रतिभा और कहानियों की कमी नहीं है। जरूरत बेहतर प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कंपनी का मकसद AI की मदद से कंटेंट बनाने के खर्च और तरीके में बदलाव लाना है। इससे छोटे फिल्ममेकर्स को नए मौके मिल सकते हैं, जबकि बड़े प्रोडक्शन हाउस नए फॉर्मेट आजमा सकेंगे।

दुनियाभर में पहुंच सकेंगी भारतीय कहानियां

भारत की अलग-अलग भाषाओं, पौराणिक कथाओं, लोककथाओं और क्षेत्रीय साहित्य में कारोबार की बड़ी संभावनाएं हैं। AI की मदद से डबिंग, सबटाइटल, एनिमेशन और अलग-अलग देशों के दर्शकों के हिसाब से कंटेंट तैयार करना आसान हो सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

फिल्मों और वेब सीरीज बनाने का भी प्लान

फिलहाल Dolphin AI Film Studio माइक्रो ड्रामा बनाने की सुविधा देता है। आने वाले समय में कंपनी फीचर फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, विज्ञापन और पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना बना रही है।

क्या है World Lock टेक्नोलॉजी?

प्लेटफॉर्म की World Lock टेक्नोलॉजी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अलग-अलग सीन में किरदारों, लोकेशन और इस्तेमाल होने वाले सामान का लुक एक जैसा बना रहे। क्रिएटर्स को प्रोडक्शन के अलग-अलग हिस्सों पर बेहतर कंट्रोल और कंटेंट तैयार करने में आने वाले खर्च की जानकारी भी मिलेगी।

कमाई के खुल सकते हैं नए रास्ते

भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बॉक्स ऑफिस के अलावा इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, स्ट्रीमिंग राइट्स, कहानियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों, ब्रांडेड कंटेंट और ग्लोबल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन से कमाई के नए मौके मिल सकते हैं।

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AI के इस्तेमाल में क्या हैं चुनौतियां?

सिर्फ AI का इस्तेमाल कारोबार की सफलता की गारंटी नहीं है। कॉपीराइट, लाइसेंसिंग, कंटेंट की क्वालिटी, दर्शकों की पसंद और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप भी महत्वपूर्ण होंगी। हालांकि, कंपनी ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि इस प्लेटफॉर्म से प्रोडक्शन का खर्च कितना कम होगा या काम की क्षमता में कितनी बढ़ोतरी होगी।