नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में शानदार कमाई करने के बाद अब OTT पर दस्तक देने जा रही है। दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म को दर्शक अब घर बैठे देख सकेंगे। खास बात यह है कि फिल्म एक नहीं बल्कि दो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि, अलग-अलग भाषाओं में फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए रिलीज की तारीख भी अलग होगी।

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कब और कहां देख सकेंगे 'हनुमान अंश'?

फिल्म 'हनुमान अंश' का हिंदी वर्जन 27 नवंबर को SonyLIV पर रिलीज होगा। वहीं, नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया है कि यह फिल्म 29 नवंबर से उसके प्लेटफॉर्म पर पांच अन्य भाषाओं में उपलब्ध होगी। इनमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती शामिल हैं।

आमतौर पर फिल्में किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं, लेकिन 'हनुमान अंश' के लिए अलग रणनीति अपनाई गई है। इसके तहत दर्शकों को दो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कुल छह भाषाओं में फिल्म देखने का मौका मिलेगा।

नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फिल्म की रिलीज की जानकारी दी है। नेटफ्लिक्स ने इसे भगवान हनुमान के परम भक्त की दिव्य कहानी बताया है। पांच क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीज के जरिए फिल्म को हिंदी भाषी दर्शकों के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है।

बॉक्स ऑफिस पर की 450 करोड़ की कमाई

'हनुमान अंश' ने सिनेमाघरों में उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जारी करने वाली वेबसाइट सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, फिल्म ने सिनेमाघरों में 90 दिनों के सफर के दौरान दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।

इतना ही नहीं, फिल्म ने रिलीज के 52वें दिन ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके साथ ही यह उपलब्धि हासिल करने वाली बॉलीवुड की 19वीं फिल्म बन गई थी।

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है कहानी

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शोभिनव सत्या ने अभिनय किया है। फिल्म में आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के जीवन के साथ आस्था, भक्ति और जीवन में बदलाव की कहानी दिखाई गई है।

सीक्वल बनाने की भी तैयारी

फिल्म की शानदार सफलता के बाद इसके दूसरे भाग को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने सीक्वल बनाने की योजना की पुष्टि की है। वहीं, को-प्रोड्यूसर रागिनी सोना का कहना है कि निर्माताओं के बीच कथित मतभेदों का असर फिल्म के भविष्य पर नहीं पड़ेगा। अब OTT पर रिलीज के साथ फिल्म और बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने की तैयारी में है।