स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों के बीच नया फोन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। OnePlus के बजट स्मार्टफोन OnePlus N6 Lite की कीमत में ₹1,500 की कटौती हुई है। पहले यह फोन ₹16,999 में मिल रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत घटकर ₹15,500 हो गई है। फोन की MRP ₹24,999 है। खास बात यह है कि इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है।

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₹15,500 में मिल रहा OnePlus का फोन

OnePlus N6 Lite को सितंबर 2026 में लॉन्च किया गया था। अब कीमत में कटौती के बाद यह फोन ₹20,000 से कम बजट में नया स्मार्टफोन तलाश रहे ग्राहकों के लिए एक विकल्प बन सकता है।

फोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत ₹16,999 से घटकर ₹15,500 बताई गई है। यानी ग्राहकों को पहले के मुकाबले ₹1,499 कम खर्च करने होंगे। हालांकि, खरीदने से पहले मौजूदा कीमत और ऑफर की पुष्टि करना जरूरी है।

7000mAh की बड़ी बैटरी

इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात इसकी 7000mAh बैटरी है। फोन में 15W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

रिवर्स चार्जिंग की मदद से जरूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइस को भी चार्ज किया जा सकता है।

कैसी है डिस्प्ले और परफॉर्मेंस?

OnePlus N6 Lite में 6.75 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 900 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 × 1570 पिक्सल है।

फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर मिलता है। यह Android 16 आधारित OxygenOS 16 पर चलता है। इसमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए अलग microSD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है।

कैमरा और दूसरे फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। रियर कैमरे से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm हेडफोन जैक और IP64 डस्ट व स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग भी दी गई है।

यह स्मार्टफोन Midnight Hype और Neo Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

क्या खरीदना चाहिए?

अगर आपकी प्राथमिकता बड़ी बैटरी, सामान्य इस्तेमाल और कम बजट है, तो OnePlus N6 Lite पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, HD+ डिस्प्ले, 4GB RAM और 15W चार्जिंग जैसी सीमाओं को भी खरीदारी से पहले ध्यान में रखना चाहिए।