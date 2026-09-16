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Newsट्रेंडिंगगुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: सिया का आरोप- जानबूझकर मारी टक्कर, कहा कैमरे में कैद है पूरी घटना

गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: सिया का आरोप- जानबूझकर मारी टक्कर, कहा कैमरे में कैद है पूरी घटना

गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में पीड़िता सिया ने आरोपी कल्याण बैंसला के कथित बयान पर सवाल उठाए हैं। सिया का कहना है कि कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड है और वीडियो से सब साफ दिखाई देता है। वहीं, पुलिस ने आरोपी और एक अन्य व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 16, 2026 13:42 IST

In Short

  • गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में सिया ने आरोपी के कथित बयान को बताया झूठा।
  • सिया का दावा- कैमरे में रेड लाइट तोड़ने और टक्कर के बाद भागने की घटना रिकॉर्ड है।
  • कल्याण बैंसला और लवनीश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, रिमांड की मांग की गई।

गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में पीड़िता शिवानी चौहान उर्फ सिया ने आरोपी कल्याण बैंसला के कथित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सिया ने कहा है कि घटना से जुड़े कैमरा फुटेज में पूरी स्थिति साफ दिखाई देती है। उन्होंने आरोपी के वकील और समर्थकों की ओर से दिए जा रहे बयानों को भी गलत बताया है।

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सिया ने कहा- कैमरे में रिकॉर्ड है पूरी घटना

दिल्ली में मौजूद सिया ने कहा कि आरोपी कल्याण बैंसला और उनके वकील की ओर से दिए गए बयानों को लेकर वह अपनी बात रखना चाहती हैं।

सिया के मुताबिक, उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोपी के समर्थकों की ओर से भी बयान देखे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आरोपी को अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि कैमरों में दर्ज घटना से काफी कुछ साफ दिखाई देता है।

रेड लाइट तोड़ने और टक्कर मारने का आरोप

सिया ने आरोप लगाया कि कैमरे में साफ दिखाई देता है कि आरोपी ने रेड लाइट तोड़ी और टक्कर मारने के बाद मौके से भाग गया।

उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो से पता चलता है कि उस समय क्या हुआ था। सिया ने आरोपी की ओर से दिए जा रहे बयानों पर सवाल उठाते हुए उन्हें झूठा बताया।

सिया ने कहा- जानबूझकर मारी टक्कर

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जानबूझकर उन्हें टक्कर मारी और इसके बाद तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर फरार हो गया।

Image Credit : Aaj Tak

सिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आरोपी की सोच क्या थी और उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन घटना के वीडियो में उस समय की स्थिति साफ नजर आती है।

आरोपी और समर्थकों के दावों पर उठाए सवाल

सिया ने कहा कि इस घटना का वीडियो पूरे देश ने देखा है। उन्होंने आरोपी के कथित बयान और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को लेकर अपनी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि कैमरे में दर्ज घटना और सामने आए वीडियो से यह समझा जा सकता है कि उस वक्त क्या हुआ था।

पुलिस ने कोर्ट में पेश किया आरोपी को

इस मामले में गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को गुरुग्राम पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर पहुंची। पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों की रिमांड मांगे जाने की बात सामने आई है।

पुलिस रिमांड के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों, पूरे घटनाक्रम और अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ कर सकती है। मामले में कोर्ट की कार्यवाही के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया साफ होगी।

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Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 16, 2026