Hyundai Bayon का पहला लुक आया सामने, Venue और Creta के बीच लॉन्च होगी नई SUV

Hyundai Motor India ने अपनी आने वाली SUV Bayon का पहला ऑफिशियल डिजाइन स्केच जारी कर दिया है। कंपनी ने लॉन्च से पहले इस SUV के एक्सटीरियर और इंटीरियर की झलक दिखाई है। Hyundai Bayon को भारत में फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

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Hyundai के पोर्टफोलियो में Bayon को Venue और Creta के बीच पोजिशन किया जाएगा। यह एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, जिसे खासतौर पर शहरी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि यह SUV दमदार डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंटीरियर का कॉम्बिनेशन पेश करेगी।

Hyundai Bayon का फ्रंट डिजाइन होगा खास

जारी किए गए स्केच में Bayon का फ्रंट डिजाइन काफी बोल्ड नज़र आ रहा है। SUV में Hyundai की नई H-Edge Lighting डिजाइन दी गई है, जिसमें सामने की ओर पतली हॉरिजॉन्टल लाइटिंग एलिमेंट और किनारों पर वर्टिकल लाइटिंग सेटअप दिखाई देते हैं।

इसके अलावा SUV में स्कल्प्टेड बोनट, बड़े फ्रंट फेंडर्स और मस्कुलर लोअर बॉडी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा मजबूत SUV लुक देते हैं। Bayon का डिजाइन Hyundai की नई Art of Steel डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित है, जिसमें शार्प सरफेस, मजबूत कैरेक्टर लाइंस और बेहतर रोड प्रेजेंस पर जोर दिया गया है।

भारत में टेस्टिंग के दौरान देखे गए Bayon के मॉडल में भी इसी तरह का डिजाइन देखने को मिला था। स्पाई शॉट्स में SUV का ऊंचा स्टांस, फ्लैट रूफलाइन, बड़े व्हील आर्च और रूफ रेल्स नजर आए थे।

इंटीरियर में मिलेगा टेक्नोलॉजी फोकस्ड केबिन

Hyundai ने Bayon के इंटीरियर का भी डिजाइन स्केच जारी किया है। इसमें एक मॉडर्न डैशबोर्ड, बड़ा डिस्प्ले एरिया और डैशबोर्ड से जुड़ा हुआ सेंटर कंसोल दिखाई देते हैं।

कंपनी के मुताबिक, Bayon का केबिन कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, आसान कंट्रोल और डिजिटल फीचर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे पहले टेस्टिंग मॉडल्स में डुअल इंटीग्रेटेड स्क्रीन और Hyundai का नया चार-डॉट डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील देखा गया था।

शहरी ग्राहकों के लिए तैयार की गई SUV

Hyundai का कहना है कि Bayon को उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो शहरों में रोजाना इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल SUV चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें SUV जैसी मजबूत डिजाइन और रोड प्रेजेंस भी चाहिए।

Hyundai Design Center के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Simon Loasby ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य ऐसी Intelligent Utility Vehicle तैयार करना है, जिसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत डिजाइन का मेल हो।

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Hyundai Bayon में मिल सकता है CNG विकल्प

Hyundai ने अभी तक Bayon के इंजन और कीमत की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, उम्मीद है कि भारत में इसे 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है।

इसके अलावा कंपनी की ओर से फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प लाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो Bayon चार मीटर से बड़ी SUV में Hyundai का पहला CNG मॉडल बन सकती है।

Bayon की कीमत, फीचर्स और पावरट्रेन से जुड़ी ज्यादा जानकारी लॉन्च के करीब सामने आने की उम्मीद है।