Maruti Wagon R Facelift टेस्टिंग के दौरान दिखी, CNG मॉडल में मिल सकता है अंडरबॉडी टैंक

Maruti Suzuki Wagon R के फेसलिफ्ट मॉडल को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। भारी कैमोफ्लाज में नजर आई इस टेस्ट कार से संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी Wagon R में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और मैकेनिकल अपडेट ला सकती है। अगर ये बदलाव प्रोडक्शन मॉडल में आते हैं, तो 2019 में लॉन्च हुई तीसरी जनरेशन Wagon R के बाद यह इसका सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है।

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CNG मॉडल में मिल सकता है अंडरबॉडी टैंक

टेस्टिंग के दौरान Wagon R CNG मॉडल दिखा, जिसमें अंडरबॉडी CNG टैंक नजर आया। इससे उम्मीद है कि फेसलिफ्ट वर्जन के CNG मॉडल में बूट स्पेस बचाने के लिए अंडरबॉडी-माउंटेड CNG टैंक दिया जा सकता है।

Maruti Suzuki ने हाल ही में Brezza facelift के CNG वर्जन में भी अंडरबॉडी टैंक टेक्नोलॉजी पेश की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए Wagon R facelift में भी यह फीचर मिलने की संभावना है।

एक्सटीरियर में होंगे छोटे बदलाव

टेस्ट मॉडल में कुछ डिज़ाइन अपडेट देखने को मिले हैं। इसमें नए डिजाइन वाले हैलोजन हेडलैंप डिटेल्स, अपडेटेड ग्रिल, ज्यादा स्मूद बंपर और नए लोअर एयर इनलेट्स दिए जा सकते हैं।

पीछे की तरफ बम्पर में भी हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर की जगह वर्टिकल रिफ्लेक्टर दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि, टेल लैंप डिजाइन में बड़े बदलाव की संभावना कम है।

इंटीरियर की झलक भी टेस्टिंग मॉडल में मिली है, लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया है। कंपनी केबिन को मौजूदा मॉडल जैसा ही रख सकती है।

इंजन में मिल सकता है बड़ा अपडेट

Maruti Wagon R facelift में मौजूदा 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और CNG इंजन विकल्प जारी रह सकते हैं। वहीं, टॉप-स्पेक वेरिएंट में मिलने वाले 1.2-लीटर चार-सिलेंडर K-Series इंजन को नए Z-Series इंजन से बदला जा सकता है।

Maruti Suzuki पहले ही Swift, Dzire और अपडेटेड Baleno जैसे मॉडल्स में K-Series इंजन की जगह Z-Series इंजन का इस्तेमाल कर चुकी है। नया इंजन बेहतर माइलेज और एफिशिएंसी के लिए लाया गया है।

हालांकि, Wagon R Flex Fuel यानी Bioflex मॉडल में भी यही बदलाव मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

कीमत में हो सकती है मामूली बढ़ोतरी

फेसलिफ्ट अपडेट के बाद Maruti Wagon R की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल Wagon R की कीमत ₹4.99 लाख से ₹7.24 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है।

नई Wagon R facelift का मुकाबला Maruti Celerio और Tata Tiago जैसी कारों से जारी रहेगा। कंपनी आने वाले समय में इसके फीचर्स, इंजन और लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा कर सकती है।