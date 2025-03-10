scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगशराब घोटाले में ED का एक्शन, Bhupesh Baghel और बेटे समेत 14 ठिकानों पर ईडी की रेड

शराब घोटाले में ED का एक्शन, Bhupesh Baghel और बेटे समेत 14 ठिकानों पर ईडी की रेड

छत्तीसगढ़ के पुर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के घर पर ED ने  रेड किया। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने 14 ठिकानों पर रेड किया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 10, 2025 13:06 IST
Bhupesh baghel (File Photo)
Bhupesh baghel (File Photo)

छत्तीसगढ़ के पुर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के घर पर ED ने  रेड किया। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने 14 ठिकानों पर रेड किया है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमारी की गई है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और शराब घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 

advertisement

भूपेश के घर क्यों हुई छापेमारी?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले में सुबह 7:00 बजे   ED टीम पहुंची थी। माना जा रहा है कि ईडी टीम तब से घर में जांच कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार यह कार्यवाई मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। पूरा घोटाला करीब 2161 करोड़ का कहा जा रहा है। 

भूपेश बघेल पर क्या है आरोप? 

ED के मुताबिक, 2017 में शराब की खरीद-बिक्री के लिए CSMCL बनाई गई थी, लेकिन सरकार बदलने  के बाद यह सिंडिकेट के कब्जे में आ गई। आरोप लगाया जा रहा है कि CSMCL से जुड़े सभी ठेके सिंडिकेट के लोगों को दिए गए थे। ईडी का कहना है कि अवैध शराब की बिक्री से होने वाला मुनाफा अनवर ढेबर को मिला, जिसने इसे एक राजनीतिक पार्टी तक पहुंचाया। 

शराब घोटाले में पहले भी हुआ एक्शन 

शराब घोटाले को लेकर ईडी पहले भी कई बड़े एक्शन ले चुकी है। इससे पहले जांच एजेंसी ने मई 2024 में पूर्व IAS अनिल टुटेजा और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर समेत कई आरोपियों की 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था,  जिसकी कीमत लगभग 205.49 करोड़ रुपये थी।  

भूपेश भगेल एक्स-पोस्ट

ED की रेड पर क्या बोले भूपेश बघेल 

अपने बेटे के खिलाफ ED की कार्यवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सात सालों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ED के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 10, 2025