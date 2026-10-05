Drishyam: The Conclusion का बॉक्स ऑफिस पर जलवा! पहले वीकेंड की कमाई देख रह जाएंगे हैरान

अजय देवगन की फिल्म ‘Drishyam 3: The Conclusion’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले तीन दिनों में भारत में 176.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं दुनियाभर में फिल्म की ग्रॉस कमाई 272.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं।

advertisement

फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 211.80 करोड़ रुपये हो गया है। मौजूदा रफ्तार जारी रही तो फिल्म जल्द ही दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने और ‘Drishyam’ फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता का फायदा भी फिल्म को मिला है।

तीसरे दिन कितनी कमाई हुई?

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक ‘Drishyam 3’ ने तीसरे दिन 17,323 शोज से भारत में 61 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही तीन दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 176.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 272.80 करोड़ रुपये हो गया।

पहले दिन फिल्म ने 62 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इसकी कमाई 53.50 करोड़ रुपये रही। तीसरे दिन फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ी और 61 करोड़ रुपये कमाए।

तीन दिनों की कमाई

पहला दिन: 62 करोड़ रुपये

दूसरा दिन: 53.50 करोड़ रुपये

तीसरा दिन: 61 करोड़ रुपये

कुल: 176.50 करोड़ रुपये

पिछली दोनों फिल्मों को छोड़ा पीछे

‘Drishyam 3: The Conclusion’ ने ओपनिंग वीकेंड की कमाई के मामले में फ्रेंचाइज़ी की पिछली दोनों फिल्मों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है।

‘Drishyam 3’ ने पहले वीकेंड में भारत में 176.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके मुकाबले 2022 में आई ‘Drishyam 2’ ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 64.14 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं 2015 में रिलीज हुई पहली ‘Drishyam’ का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 23.05 करोड़ रुपये रहा था।

कौन-कौन हैं फिल्म में?

‘Drishyam 3: The Conclusion’ को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने ‘Drishyam 2’ का भी निर्देशन किया था। तीसरे पार्ट में विजय सालगांवकर और उसके परिवार के सामने एक नया रहस्य और नई मुश्किलें आती हैं।

फिल्म में अजय देवगन के साथ श्रिया सरन, तब्बू और इशिता दत्ता अपने पुराने किरदारों में वापस आए हैं। इनके अलावा प्रकाश राज, जयदीप अहलावत, रजत कपूर, सौरभ शुक्ला और कमलेश सावंत भी फिल्म का हिस्सा हैं।

‘Drishyam 3: The Conclusion’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।