Dhurandhar 2 OTT Release: रिकॉर्डतोड़ कमाई के बाद अब Dhurandhar 2: The Revenge डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म जल्द ही JioHotstar पर स्ट्रीम हो सकती है, हालांकि अभी तक मेकर्स या प्लेटफॉर्म की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म मई 2026 के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में OTT पर आ सकती है। खास बात यह है कि फ्रेंचाइज की पहली फिल्म Netflix पर रिलीज हुई थी, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म बदलने की रणनीति अपनाई गई है।

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1600 करोड़ पार, बनी 2026 की बड़ी हिट

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म को ईद, उगादी, नवरेह और नवरोज जैसे त्योहारों का फायदा मिला। फिल्म ने अब तक दुनियाभर में करीब 1,653.67 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और इस साल की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर Baahubali 2: The Conclusion के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

कहानी में दम

फिल्म एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह ने जस्किरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है, जो अंडरकवर एजेंट हमजा अली मंजरी बनकर काम करता है। कहानी पाकिस्तान में क्रिमिनल नेटवर्क और राजनीतिक सिस्टम में घुसपैठ, और 26/11 हमलों से जुड़े बदले के मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है।

लंबी फिल्म, बड़ा स्टारकास्ट

करीब 3 घंटे 55 मिनट की रनटाइम के साथ यह हाल के समय की सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में शामिल है। फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।

आगे क्या?

थिएटर में शानदार प्रदर्शन के बाद अब फिल्म की OTT रिलीज पर नजरें टिकी हैं। अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो मई-जून के बीच दर्शकों को घर बैठे यह ब्लॉकबस्टर देखने का मौका मिल सकता है।