मुंबई के धारावी में बनेगा 3.3 किलोमीटर लंबा पब्लिक वॉटरफ्रंट! ग्रीन स्पेस और रिवरफ्रंट से बदलेगी इलाके की पहचान

मुंबई के धारावी इलाके में चल रहे रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ अब एक बड़ा एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव होने जा रहा है। मिठी नदी के किनारे 3.3 किलोमीटर लंबा पब्लिक वॉटरफ्रंट बनाया जाएगा, जिसका मकसद प्रदूषित नदी के हिस्से को ग्रीन स्पेस में बदलना है। इस प्रोजेक्ट में प्रोमेनेड, साइक्लिंग ट्रैक, पार्क और कई सुविधाएं शामिल होंगी। इसी योजना के तहत धारावी के एनवायरमेंट को बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है।

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मिठी नदी किनारे बनेगा ग्रीन स्पेस और पब्लिक वॉटरफ्रंट

अडानी नवराष्ट्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एएनडीपीएल) ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मिठी नदी के किनारे 3.3 किलोमीटर लंबे वॉटरफ्रंट को डेवलप करने की योजना बनाई है। यह रिवरफ्रंट माटुंगा कलवर्ट से शुरू होगा और धारावी के बड़े रिडेवलपमेंट मास्टरप्लान का हिस्सा होगा।

इस प्रोजेक्ट में 15 मीटर चौड़ा ग्रीन स्पाइन बनाया जाएगा, जहां लोग पैदल चल सकेंगे और साइक्लिंग कर सकेंगे। यह ग्रीन स्पाइन मिठी नदी के प्रोमेनेड को धारावी में बनने वाले सेंट्रल पार्क से जोड़ेगा।

रिवरफ्रंट पर नदी का नजारा देखने के लिए व्यूइंग डेक, कैफे, कल्चरल स्पेस, पेड़ों से घिरे वॉकवे और नेटिव वेजिटेशन लगाने की योजना है। इसके अलावा परमीएबल पेवमेंट और बायोस्वेल्स भी बनाए जाएंगे, जिससे बारिश के पानी का बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगा और ग्राउंडवॉटर रिचार्ज में मदद मिलेगी।

इस पूरे ग्रीन-ब्लू नेटवर्क का मकसद सिर्फ नदी को सुंदर बनाना नहीं बल्कि धारावी के एनवायरमेंट को लंबे समय तक बेहतर करना भी है।

40 हजार पेड़ों को किया जाएगा रीजुवेनेट, बढ़ेगी हरियाली

धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ा ग्रीन-ब्लू नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके तहत धारावी में करीब 40,000 पेड़ों को रीजुवेनेट किया जाएगा और नए पेड़ लगाए जाएंगे।

प्रोजेक्ट के अनुसार, धारावी में लगातार पार्क, ट्री-लाइन्ड कॉरिडोर और पब्लिक ओपन स्पेस डेवलप किए जाएंगे। इससे इलाके की एयर क्वालिटी बेहतर करने, गर्मी कम करने और बायोडायवर्सिटी बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

एएनडीपीएल के अधिकारी के मुताबिक, जुड़े हुए ग्रीन स्पेस से हवा का फ्लो बेहतर होगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम होगा और लोगों को ज्यादा साफ और आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले पब्लिक स्पेस मिलेंगे।

हालांकि, इस रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई को लेकर भी बहस जारी है, जिस पर प्रशासन की तरफ से कई कदम बताए गए हैं।

पेड़ों की कटाई पर सवाल, लगाए जाएंगे 2 लाख नए पेड़

धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बीएमसी ने 1,693 पेड़ों को हटाने की मंजूरी दी है। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से करीब आधे पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वहीं, प्रोजेक्ट आगे बढ़ने पर करीब 8,000 पेड़ों को हटाने की संभावना जताई गई है।

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प्रोजेक्ट अधिकारियों ने बताया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) में इसके बदले करीब 2 लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे। पालघर के चहाड़े गांव में पहले ही 30,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं।

इसके अलावा मौजूदा मॉनसून सीजन में 75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साइंटिफिक प्लांटेशन, इरिगेशन, मेंटेनेंस और पेड़ों की सर्वाइवल मॉनिटरिंग के लिए एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी टेराकॉन को पांच साल की जिम्मेदारी दी गई है।

अब इस प्रोजेक्ट का अगला बड़ा हिस्सा धारावी के लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन हाउसिंग तैयार करना है।

रिहैबिलिटेशन हाउसिंग का काम शुरू, बदलेगा धारावी का स्वरूप

धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत रिहैबिलिटेशन हाउसिंग का निर्माण शुरू हो चुका है। सेक्टर 6 के लोगों को नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है।

मिठी नदी का रीजुवेनेशन और पब्लिक वॉटरफ्रंट इस पूरे रिडेवलपमेंट प्लान का अहम हिस्सा होगा। इससे मुंबई के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक धारावी को नए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप करने की कोशिश की जा रही है।

3.3 किलोमीटर लंबा रिवरफ्रंट आने वाले समय में धारावी की पहचान बदलने और लोगों को बेहतर पब्लिक स्पेस देने में अहम भूमिका निभा सकता है।