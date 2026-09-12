अरुण जेटली स्टेडियम में भारत-अफगानिस्तान मुकाबला, दोपहर 2 बजे से लागू होंगे ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को होने वाले भारत अफगानिस्तान टी20 मैच को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दोपहर 2 बजे से स्टेडियम और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध डायवर्जन और पार्किंग नियम लागू रहेंगे। यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और यात्रा पहले से प्लान करने की सलाह दी गई है।
In Short
- 13 सितंबर को दोपहर 2 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- दर्शकों को केवल निर्धारित पार्किंग और टैक्सी पिकअप ड्रॉप पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों और रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट देखने की सलाह दी है।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को होने वाले भारत-अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट मैच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मैच के दिन स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में दोपहर 2 बजे से यातायात प्रतिबंध, डायवर्जन और पार्किंग से जुड़े नियम लागू रहेंगे।
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और मैच वाले इलाके से गैरजरूरी आवाजाही से बचें। जहां संभव हो वहां वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि स्टेडियम के आसपास जाम की स्थिति न बने।
दर्शकों के लिए भी खास निर्देश
मैच देखने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों को केवल निर्धारित प्रवेश द्वार और तय पार्किंग क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ऐप आधारित टैक्सी से आने और जाने वाले यात्रियों के लिए भी निर्धारित पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने की अपील की है। लोगों को सड़क पर लगाए गए डायवर्जन संकेतों को ध्यान से देखकर आगे बढ़ने की सलाह दी गई है।
निकलने से पहले चेक करें ट्रैफिक अपडेट
अगर आप 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम या आसपास के इलाके से गुजरने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर जांच लें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल देखने की सलाह दी है।
भारत-अफगानिस्तान मुकाबले के चलते स्टेडियम के आसपास सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ रहने की संभावना है, इसलिए अतिरिक्त समय लेकर निकलना यात्रियों के लिए बेहतर रहेगा।