अरुण जेटली स्टेडियम में भारत-अफगानिस्तान मुकाबला, दोपहर 2 बजे से लागू होंगे ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को होने वाले भारत-अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट मैच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मैच के दिन स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में दोपहर 2 बजे से यातायात प्रतिबंध, डायवर्जन और पार्किंग से जुड़े नियम लागू रहेंगे।

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ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और मैच वाले इलाके से गैरजरूरी आवाजाही से बचें। जहां संभव हो वहां वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि स्टेडियम के आसपास जाम की स्थिति न बने।

TRAFFIC ADVISORY In connection with the India–Afghanistan T20 Cricket Match at Arun Jaitley Stadium on 13.09.2026, traffic restrictions, diversions and parking regulations will be in place in and around the stadium area from 1400 hrs onwards. Commuters are advised to plan their journeys in advance, avoid unnecessary travel through the match venue area, use alternate routes wherever feasible and follow the directions of traffic personnel. Spectators are requested to use only designated entry, parking and app-based taxi pick-up/drop-off points. For real-time traffic updates, follow the official social media handles of Delhi Traffic Police. 📍 GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules, and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 12, 2026

दर्शकों के लिए भी खास निर्देश

मैच देखने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों को केवल निर्धारित प्रवेश द्वार और तय पार्किंग क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ऐप आधारित टैक्सी से आने और जाने वाले यात्रियों के लिए भी निर्धारित पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने की अपील की है। लोगों को सड़क पर लगाए गए डायवर्जन संकेतों को ध्यान से देखकर आगे बढ़ने की सलाह दी गई है।

निकलने से पहले चेक करें ट्रैफिक अपडेट

अगर आप 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम या आसपास के इलाके से गुजरने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर जांच लें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल देखने की सलाह दी है।

भारत-अफगानिस्तान मुकाबले के चलते स्टेडियम के आसपास सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ रहने की संभावना है, इसलिए अतिरिक्त समय लेकर निकलना यात्रियों के लिए बेहतर रहेगा।