दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, किसान घाट प्रदर्शन से किन रास्तों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

Kisan Ghat Protest: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को किसान घाट पर होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह प्रदर्शन सुबह 8:30 बजे से शुरू होना है। इसकी वजह से दिल्ली के कई बड़े रास्तों पर जाम लग सकता है और जरूरत पड़ने पर गाड़ियों को दूसरे रास्तों से भेजा जा सकता है।

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ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रास्ता तय कर लें। खासकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में जाने वाले लोगों को पहले से अपना सफर प्लान करने की सलाह दी गई है।

इन जगहों से बदला जा सकता है रास्ता

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जरूरत पड़ने पर कुछ जगहों से गाड़ियों को दूसरे रास्तों पर भेजा जा सकता है। इनमें दिल्ली गेट, राजघाट क्रॉसिंग, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट DTC डिपो और IP फ्लाईओवर शामिल हैं।

पुलिस ने कहा है कि रास्तों में बदलाव जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। ऐसा ट्रैफिक को ठीक तरीके से चलाने और लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा।

इन रास्तों पर जाने से बचें

लोगों को सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड, राजघाट DTC डिपो रोड, राजघाट DTC बाईपास रोड और आसपास के रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

प्रदर्शन के कारण इन इलाकों में गाड़ियों के आने-जाने पर असर पड़ सकता है। इन सड़कों पर जाम लग सकता है और ट्रैफिक धीमा हो सकता है।

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले पहले से प्लान करें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में जाने वाले लोगों से अपना सफर पहले से प्लान करने को कहा है। लोगों को ट्रैफिक की पल-पल की जानकारी पाने के लिए नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है।

सड़क किनारे गाड़ी खड़ी न करें

पुलिस ने लोगों से मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की बात मानने को कहा है। गाड़ी केवल पार्किंग के लिए तय जगहों पर खड़ी करने और सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी न करने की सलाह दी गई है।

ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि रास्तों पर रोक या बदलाव के दौरान लोगों को परेशानी हो सकती है। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने और ट्रैफिक नियम मानने की अपील की है, ताकि शहर में गाड़ियों का आना-जाना बिना ज्यादा परेशानी के चलता रहे।