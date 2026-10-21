Delhi-NCR की हवा हुई जहरीली! एक दिन में तेजी से बढ़ा AQI, पूरे NCR में GRAP-1 लागू

Delhi-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली की हवा अब खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में तेजी से बढ़ोतरी के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार, 21 अक्टूबर को पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण यानी GRAP-1 लागू कर दिया है। आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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एक दिन में कितना बढ़ गया दिल्ली का AQI?

CAQM के आदेश के मुताबिक, 20 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 179 दर्ज किया गया था। यह मॉडरेट यानी मध्यम कैटेगरी में आता है। लेकिन अगले ही दिन यानी 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे AQI बढ़कर 244 पर पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली की हवा खराब कैटेगरी में पहुंच गई।

हवा की क्वालिटी में आई इस गिरावट को देखते हुए आयोग ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP-1 के तहत प्रदूषण रोकने के उपाय तत्काल लागू करने का फैसला किया है।

आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद कम

Delhi-NCR में फिलहाल प्रदूषण से जल्द राहत मिलने के आसार कम हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की रफ्तार कम रहने की वजह से प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो सकते हैं। इससे हवा की क्वालिटी और खराब बनी रहने की आशंका है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमानों के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी दिल्ली की हवा खराब कैटेगरी में रह सकती है। ऐसे में हवा की रफ्तार बढ़ने तक प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल हो सकता है।

प्रदूषण रोकने के लिए एजेंसियों को सख्त निर्देश

CAQM की GRAP उप-समिति ने प्रदूषण के मौजूदा हालात और मौसम के पूर्वानुमानों की समीक्षा करने के बाद GRAP-1 लागू करने का फैसला लिया है।

Image Credit : Aaj Tak

आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण रोकने के उपायों पर सख्ती से अमल करने, निगरानी बढ़ाने और AQI पर लगातार नजर रखने को कहा है। इसका मकसद दिल्ली-NCR की हवा को और खराब होने से रोकना है।

आगे क्या होगा?

CAQM ने लोगों से भी GRAP-1 के तहत जारी सिटीजन चार्टर का पालन करने की अपील की है।

आयोग की उप-समिति आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर और मौसम के पूर्वानुमानों की लगातार समीक्षा करेगी। हवा की क्वालिटी में होने वाले बदलाव के आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे।

GRAP-1 लागू करने का आदेश दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित अधिकारियों को भी भेज दिया गया है। सभी एजेंसियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।