अमेजन सेल लूट! 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला ये सैमसंग फोन हुआ ₹13,000 सस्ता

अगर आप नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Amazon Great Indian Festival Sale में Samsung Galaxy A56 5G पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन को सेल में 31,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 50MP कैमरा, 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए Amazon पर कई स्मार्टफोन डील्स उपलब्ध हैं। खासकर अगर आप Samsung का नया 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी के Galaxy A56 5G पर मिल रहा ऑफर आपके काम आ सकता है। इस फोन पर कीमत में बड़ी कटौती के साथ बैंक कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी उठाया जा सकता है।

Samsung Galaxy A56 5G पर कितना डिस्काउंट?

Samsung Galaxy A56 5G की MRP 49,999 रुपये बताई गई है। हालांकि, Amazon Great Indian Festival Sale में इस पर 36 फीसदी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद स्मार्टफोन की कीमत घटकर 31,999 रुपये रह जाती है। यानी MRP के मुकाबले फोन 18,000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

इसके अलावा, Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 959 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। वहीं, पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 16,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का ऑफर है। हालांकि, एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

120Hz डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर

Samsung Galaxy A56 5G में 6.7 इंच की Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इससे फोन पर स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहतर हो सकता है।

स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus+ मिलता है। वहीं, फोन में Exynos 1580 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम और मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल होता है।

फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Samsung Galaxy A56 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 5MP का मैक्रो कैमरा शामिल है।

वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है।

5000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग

बैटरी की बात करें तो Samsung Galaxy A56 5G में 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

इसके अलावा, फोन को IP67 रेटिंग मिली है, जो धूल और पानी से कुछ हद तक सुरक्षा देती है। ऐसे में अगर आप फेस्टिव सेल के दौरान Samsung का 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Galaxy A56 5G की इस डील पर नजर डाल सकते हैं। हालांकि, खरीदारी से पहले ऑफर और एक्सचेंज वैल्यू जरूर चेक कर लें।