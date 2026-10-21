Lava ने लॉन्च किया धांसू 5G फोन! आगे कर्व्ड डिस्प्ले, पीछे भी स्क्रीन और 6000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Lava ने अपना नया स्मार्टफोन Lava Aura Curve 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। इस फोन की खासियत इसका कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 6000mAh की दमदार बैटरी और पीछे दी गई छोटी सेकेंडरी स्क्रीन है। कंपनी ने इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए पेश किया है, जो ऑनलाइन के बजाय दुकानों से फोन खरीदना पसंद करते हैं। आइए इसकी कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं।

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Lava Aura Curve 5G की कीमत और उपलब्धता

Lava Aura Curve 5G के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये रखी गई है।

यह स्मार्टफोन भारत में Lava के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। इसे Ambar Blue और Him Silver जैसे दो रंगों में खरीदा जा सकता है। दोनों वेरिएंट में वीगन लेदर फिनिश दी गई है।

आगे कर्व्ड डिस्प्ले, पीछे भी मिलेगी छोटी स्क्रीन

फोन में 6.67 इंच का FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक है।

सबसे दिलचस्प फीचर फोन के पीछे मौजूद मिनी स्क्रीन है। इस पर नोटिफिकेशन, बैटरी स्टेटस और कस्टम मैसेज देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इस स्क्रीन से म्यूजिक भी कंट्रोल किया जा सकता है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 6GB LPDDR5 RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। वर्चुअल RAM की मदद से 6GB अतिरिक्त RAM का इस्तेमाल किया जा सकता है।

50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी

फोटोग्राफी के लिए Lava Aura Curve 5G में 50MP का Sony IMX752 रियर कैमरा दिया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन (EIS) और 2K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, कंपनी बॉक्स में 33W का चार्जर दे रही है। Lava का दावा है कि फोन 720 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है।

Android 16 और AI फीचर्स भी मिलेंगे

यह स्मार्टफोन Android 16 पर चलता है। कंपनी के मुताबिक, इसमें पहले से इंस्टॉल अनचाहे ऐप्स और विज्ञापन नहीं मिलेंगे।

फोन में Lava के Vayu AI फीचर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर भी दिया गया है। इसके अलावा धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा के लिए IP64 रेटिंग मिलती है।

कंपनी ने दो साल तक Android OS अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। साथ ही ग्राहकों को घर पर सर्विस की सुविधा भी मिलेगी।