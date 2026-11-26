दिवाली बीते कई दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार सुबह 8 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। बुधवार को इसी समय के मुकाबले AQI में दो अंकों की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता अब भी 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।

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दिल्ली के पर्यावरण विभाग के पोर्टल के मुताबिक, राजधानी के सभी 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इनमें से 51 स्टेशनों पर PM2.5 प्रदूषण का प्रमुख कारक रहा। PM2.5 बेहद छोटे प्रदूषित कण होते हैं, जो फेफड़ों के अंदर और खून तक पहुंच सकते हैं।

दिल्ली में क्यों नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता?

दिल्ली के आधिकारिक AQI डैशबोर्ड ने लोगों को घर के अंदर रहने और एयर प्यूरीफायर चलाने की सलाह दी है। नई दिल्ली में कोहरे के साथ नमी का स्तर 65 फीसदी दर्ज किया गया, जबकि हवा की रफ्तार महज 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा रही। ऐसी परिस्थितियों में प्रदूषित कणों का हवा में फैलाव कम हो जाता है।

भारत में AQI का स्तर 201 से 300 के बीच होने पर हवा को 'खराब' और 301 से 400 के बीच होने पर 'बेहद खराब' माना जाता है। बेहद खराब हवा सभी लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

आनंद विहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण

गुरुवार को आनंद विहार दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में शामिल रहा। यहां AQI 332 दर्ज किया गया। वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में AQI 302, पूसा में 295, सिरीफोर्ट में 282 और चांदनी चौक में 276 दर्ज किया गया।

नोएडा से गुरुग्राम तक हवा खराब

एनसीआर के शहरों में मेरठ का AQI सबसे ज्यादा 276 दर्ज किया गया। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में AQI 264 रहा। वहीं, गुरुग्राम में 233 और नोएडा में 228 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में AQI 172 और हापुड़ में 162 रहा।

अगले दो दिनों में भी राहत की उम्मीद नहीं

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, गुरुवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार को भी दिल्ली की हवा 'खराब' श्रेणी में बनी रह सकती है। अगले दो दिनों तक प्रदूषित कणों के फैलाव के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में दिल्लीवासियों को फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है।