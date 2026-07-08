दिल्ली में मॉनसून आया फिर भी बारिश क्यों कम ? IMD ने जारी किए आंकड़े, जानिए पूरी खबर

Monsoon Update: देश में मॉनसून ने अब फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जून में बारिश कम होने की वजह से चिंता बढ़ गई थी, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई है। इसी वजह से पूरे देश में बारिश की कमी घटकर 19 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में अब भी बारिश का इंतजार बना हुआ है।

advertisement

देश में बारिश की कमी घटी, कई राज्यों को राहत

भारत मौसम विभाग यानी IMD के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 4 जून से 8 जुलाई के बीच देश में 179.4 mm बारिश हुई है। आम तौर पर इस दौरान 222 mm बारिश होनी चाहिए थी। यानी देश में बारिश अभी भी कम हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले कमी काफी घट गई है।

बारिश की यह कमी इसलिए कम हुई, क्योंकि मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मॉनसून ने जोर पकड़ा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बारिश की हालत अब पहले से ठीक हो गई है। कई राज्यों में अब बारिश लगभग आम तौर पर जितनी होती है उसके आसपास पहुंच गई है, और कुछ जगहों पर तो जरूरत से ज्यादा बारिश भी हो गई है।

इससे किसानों को भी राहत मिली है। मॉनसून की शुरुआत धीमी रही थी, इसलिए खेती को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब कई राज्यों में बारिश बढ़ने से हालात थोड़े बेहतर हुए हैं।

बादल छाए, सिस्टम एक्टिव; लेकिन दिल्ली पीछे

बुधवार सुबह INSAT-3DS सैटेलाइट की तस्वीरों में मध्य और पूर्वी भारत के ऊपर घने बादल दिखाई दिए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून एक्टिव बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने नए बारिश वाले सिस्टम की वजह से आने वाले दिनों में देश के बड़े हिस्से में बारिश जारी रह सकती है।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा! एक ही रनवे पर आमने-सामने आ गए एयर इंडिया के दो विमान

लेकिन देश के हर हिस्से में हालात एक जैसे नहीं हैं। दिल्ली में मॉनसून पहुंच चुका है, फिर भी यहां बारिश काफी कम हुई है। 4 जून से 8 जुलाई के बीच दिल्ली में सिर्फ 47.3 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि इस दौरान 96.1 mm बारिश होनी चाहिए थी। यानी दिल्ली में बारिश की कमी 51 प्रतिशत है।

दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी बारिश कम रही है। उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत, पंजाब में 31 प्रतिशत, हरियाणा में 29 प्रतिशत, बिहार में 56 प्रतिशत और झारखंड में 39 प्रतिशत कम बारिश हुई है। गुजरात में 20 प्रतिशत, कर्नाटक में 24 प्रतिशत और केरल में 30 प्रतिशत बारिश कम दर्ज की गई है।

advertisement

अच्छी बारिश नहीं हुई तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की तस्वीर मिली-जुली है। सिक्किम और त्रिपुरा में बारिश सामान्य रही है, लेकिन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बारिश कम हुई है। मणिपुर में बारिश की कमी ज्यादा बनी हुई है।

मौसम जानकारों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने बारिश वाले सिस्टम और पश्चिमी तट पर बने बादलों ने जुलाई की शुरुआत में बारिश बढ़ाने में मदद की है। इसी वजह से देश में बारिश की कमी और ज्यादा नहीं बढ़ी।

फिर भी चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। खासकर दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आने वाले हफ्तों में अच्छी बारिश जरूरी है। अगर यहां बारिश नहीं बढ़ी, तो जमीन के पानी, बांधों में पानी और खेती से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं