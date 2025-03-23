DDA Flats Scheme: Delhi में घर खरीदने का सपना करें पूरा, सस्ते फ्लैट के लिए शुरू हुआ आवेदन; पढ़ें पूरी डिटेल्स

दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए एक शानदार मौका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इस साल की शुरुआत में दो नई हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की हैं। खास बात यह है कि ये स्कीमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), श्रमिकों, महिलाओं, विकलांगों और अन्य वंचित समूहों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। साथ ही, इसमें 25% की छूट भी दी जा रही है।

advertisement

बता दें कि DDA फ्लैट्स की बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' (FCFS) के आधार पर हो रही है, जिसका आखिरी दिन 31 मार्च 2025 है।

सबका घर आवास योजना

इस स्कीम के तहत EWS, ऑटो और कैब ड्राइवर, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, महिलाएं, युद्ध विधवाएं, भूतपूर्व सैनिक, वीरता पुरस्कार विजेता, विकलांग व्यक्ति और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं, ऑटो और कैब ड्राइवरों के पास GNCTD (दिल्ली सरकार) का वैध परमिट और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना में पंजीकृत होना जरूरी है।

DDA फ्लैट्स की कीमतें (DDA Flats Price)

MIG और HIG फ्लैट्स की कीमत ₹75.61 लाख से ₹1.29 करोड़ के बीच है।



LIG और EWS फ्लैट्स की प्राइस ₹10.4 लाख से लेकर ₹24.7 लाख है।



DDA फ्लैट्स बुकिंग राशि (DDA Flats Booking Price)

EWS: ₹50,000



LIG: ₹1 लाख



MIG: ₹4 लाख



HIG: ₹10 लाख



DDA फ्लैट्स का साइज (DDA Flats Size)

MIG: 2 बेडरूम (112-186 वर्ग मीटर)



HIG: 3 बेडरूम (112-186 वर्ग मीटर)



LIG और EWS: 1 बेडरूम (33-66.4 वर्ग मीटर)



श्रमिक आवास योजना

यह योजना विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनाई गई है। जो लोग दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (DBOCWWB) या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 31 दिसंबर 2024 से पहले पंजीकृत हैं, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं।

इनके लिए फ्लैट्स की कीमत अधिकतम ₹9 लाख है। वहीं, बुकिंग राशि ₹50,000 है। बता दें कि फ्लैट का साइज 1 बेडरूम (34-35.1 वर्ग मीटर) है।

फ्लैट्स कहां उपलब्ध हैं?

नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर में LIG, MIG, HIG और EWS श्रेणियों के फ्लैट्स उपलब्ध हैं।

आवेदन करने की अंतिम तारीख

DDA फ्लैट्स के लिए आवेदन 6 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका हैं और 31 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ (FCFS) के आधार पर हो रही है, तो जल्द ही आवेदन करें।

कैसे करें आवेदन? (DDA Flats Registration Process)

स्टेप 1: DDA की वेबसाइट www.dda.gov.in या eservices.dda.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: PAN कार्ड और जरूरी जानकारी से लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।

advertisement

स्टेप 3: लॉगिन कर 'DDA श्रमिक आवास योजना 2025' (FCFS) के लिए रजिस्टर करें।

स्टेप 4: ₹2,500 (GST सहित) की नॉन-रिफंडेबल फीस भरें।

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

EWS श्रेणी के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। वहीं, DBOCWWB या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण का प्रमाण भी देना होगा। इसके अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज जो DDA की गाइडलाइंस में दी गई है उसे भी जमा करें।