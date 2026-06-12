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Newsट्रेंडिंगजेवर एयरपोर्ट के लिए शुरू हुईं 45 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी - चेक करें रूट्स

जेवर एयरपोर्ट के लिए शुरू हुईं 45 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी - चेक करें रूट्स

जेवर एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा बेहद मददगार साबित होने वाली है, जिससे उनका आवागमन काफी आसान हो जाएगा। जानिए क्या होंगी बसों की रूट

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 12, 2026 12:37 IST
सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई।

CM Yogi Flags Off Electric Buses for Jewar Airport: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की परिवहन व्यवस्था को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सरकार की इस नई शुरुआत से क्षेत्र के यात्रियों को सफर करने में काफी आसानी होगी। 

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इन रूट्स पर चलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें

मुख्यमंत्री द्वारा रवाना की गई यह सभी 45 इलेक्ट्रिक बसें खास तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक चलाई जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा बेहद मददगार साबित होने वाली है, जिससे उनका आवागमन काफी आसान हो जाएगा।

नोएडा बस डिपो का भी हुआ शुभारंभ

इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा बस डिपो का भी शुभारंभ किया है। इस नए बस डिपो के चालू होने से पूरे क्षेत्र की सरकारी परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसके चालू होने के बाद से अब बसों का आना-जाना भी पहले से बेहतर और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।

यात्रियों को मिलेगी जेवर एयरपोर्ट तक के लिए बेहतर कनेक्टिविटी

इस बेहतरीन पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को एक ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराना है जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल हो, सुरक्षित हो और जिसमें सफर करना बेहद आसान हो। इन 45 इलेक्ट्रिक बसों के सड़कों पर उतरने से क्षेत्र में बढ़ने वाले प्रदूषण में काफी कमी आएगी। इसके अलावा, यात्रियों को जेवर एयरपोर्ट तक के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लोगों का सफर काफी आरामदायक हो जाएगा।

इस पूरी कोशिश के जरिए सरकार का मुख्य लक्ष्य एक आधुनिक और ग्रीन परिवहन व्यवस्था को तैयार करना है। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है ताकि नए माध्यमों के जरिए यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर से बेहतर सुविधाएं और एक आसान सफर का अनुभव मिल सके। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 12, 2026