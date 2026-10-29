चीन जाने वाले भारतीयों के लिए बदल गए वीजा के नियम! 26 अक्टूबर से लागू नई प्रक्रिया

अगर आप भारत से चीन घूमने या बिजनेस के सिलसिले में जाने की योजना बना रहे हैं, तो वीजा आवेदन के नए नियम जानना जरूरी है। 26 अक्टूबर 2026 से चीन ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया बदल दी है। अब आवेदन करने से पहले ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच करानी होगी। इसके बाद ही पासपोर्ट और जरूरी कागजात जमा किए जा सकेंगे।

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गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नई व्यवस्था पर्यटकों, बिजनेस यात्रियों और दस्तावेजों के कांसुलर लीगलाइजेशन के लिए आवेदन करने वालों पर लागू होगी।

अब कहां जमा होंगे वीजा आवेदन?

चीनी दूतावास ने 22 अक्टूबर को जारी नोटिस में बताया कि नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के वीजा आवेदन केंद्र 26 अक्टूबर से नए आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे।

अब नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास और मुंबई स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास सीधे आवेदन संभालेंगे। कोलकाता के आवेदन फिलहाल नई दिल्ली में जमा होंगे।

जिन लोगों ने पहले आवेदन किया है, वे 30 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे तक पुराने केंद्रों से अपने दस्तावेज ले सकते हैं।

किस राज्य के लोगों को कहां जाना होगा?

महाराष्ट्र और कर्नाटक के आवेदकों को मुंबई स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास जाना होगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदन नई दिल्ली में स्वीकार किए जाएंगे।

वीजा के लिए कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

ऑनलाइन जांच में मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर पासपोर्ट, आवेदन फॉर्म और दूसरे दस्तावेज जमा करने होंगे। ऑनलाइन जांच के कारण प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है।

कितनी लगेगी वीजा फीस?

भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए रियायती वीजा फीस 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

एक्सप्रेस प्रोसेसिंग के लिए ₹1,800 और अर्जेंट प्रोसेसिंग के लिए ₹2,700 अतिरिक्त देने होंगे। 23 अक्टूबर शाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वालों से वीजा सेंटर की सर्विस फीस नहीं ली जाएगी।

फिंगरप्रिंट और बैंक बैलेंस के क्या नियम हैं?

180 दिनों तक के शॉर्ट टर्म वीजा के लिए आमतौर पर 31 दिसंबर 2026 तक फिंगरप्रिंट से छूट मिलेगी। हालांकि, कुछ लंबे समय वाले वीजा में फिंगरप्रिंट जरूरी होंगे।

वीजा फोटो का साइज 33×48 मिलीमीटर और बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। टूरिस्ट वीजा के लिए छह महीने के बैंक स्टेटमेंट में औसतन कम से कम ₹1 लाख मासिक बैलेंस या तीन महीने पुराना समान रकम का योग्य डिपॉजिट सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है।

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यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से चार से छह सप्ताह पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।