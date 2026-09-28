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Newsट्रेंडिंग₹33 करोड़ का घर और बॉलीवुड का 'धुरंधर'! आखिर किस सितारे ने की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डील?

₹33 करोड़ का घर और बॉलीवुड का 'धुरंधर'! आखिर किस सितारे ने की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डील?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना ने मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में शामिल मालाबार हिल में करोड़ों रुपये का नया आशियाना खरीदा है। Square Yards के मुताबिक, सितंबर 2026 में इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई। अपार्टमेंट की कीमत के अलावा स्टांप ड्यूटी पर भी बड़ी रकम खर्च की गई है। जानिए कहां स्थित है यह घर और इसमें क्या खास सुविधाएं हैं।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 28, 2026 16:49 IST
मुंबई में बॉलीवुड के 'धुरंधर' की ₹33 करोड़ की लग्जरी प्रॉपर्टी डील।
मुंबई में बॉलीवुड के 'धुरंधर' की ₹33 करोड़ की लग्जरी प्रॉपर्टी डील।

In Short

  • अक्षय खन्ना ने मुंबई के मालाबार हिल में ₹33.26 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा।
  • अपार्टमेंट का कुल एरिया 2,516.84 वर्ग फुट है और तीन पार्किंग यूनिट भी हैं।
  • - प्रॉपर्टी की खरीद पर ₹1.99 करोड़ स्टांप ड्यूटी और ₹30,000 रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई गई।

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना ने मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। इस प्रॉपर्टी की कीमत ₹33.26 करोड़ बताई गई है। रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म Square Yards के मुताबिक, इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सितंबर 2026 में हुआ है। कंपनी ने यह जानकारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (IGR) की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के आधार पर दी है।

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कहां स्थित है अक्षय खन्ना का नया अपार्टमेंट?

Square Yards के मुताबिक, अक्षय खन्ना का नया अपार्टमेंट मुंबई के मालाबार हिल रोड स्थित 30 Little Gibbs में है। इस अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 2,341.39 वर्ग फुट है। इसके अलावा 175.45 वर्ग फुट का बालकनी एरिया भी है। दोनों को मिलाकर प्रॉपर्टी का कुल एरिया 2,516.84 वर्ग फुट है। इस अपार्टमेंट के साथ तीन पार्किंग यूनिट भी मिली हैं।

स्टांप ड्यूटी पर खर्च किए करीब ₹2 करोड़

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक, अक्षय खन्ना ने इस अपार्टमेंट की खरीद पर ₹1.99 करोड़ की स्टांप ड्यूटी चुकाई है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पर ₹30,000 का भुगतान किया गया है।

क्यों खास है मुंबई का मालाबार हिल इलाका?

मालाबार हिल मुंबई के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित रिहायशी इलाकों में गिना जाता है। दक्षिण मुंबई में अरब सागर के किनारे स्थित यह इलाका लग्जरी अपार्टमेंट, शानदार घरों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।

यहां से मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट और कोलाबा जैसे प्रमुख इलाकों तक पहुंचना आसान है। इसके अलावा नेपियन सी रोड, वॉकेश्वर रोड और पेडर रोड के जरिए शहर के दूसरे हिस्सों से भी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है।

मालाबार हिल के आसपास हैंगिंग गार्डन, कमला नेहरू पार्क, बाणगंगा टैंक और वॉकेश्वर मंदिर जैसे मशहूर स्थान भी मौजूद हैं। सीमित प्रॉपर्टी सप्लाई और प्रीमियम लोकेशन के कारण यह इलाका लग्जरी घर खरीदने वालों के बीच लोकप्रिय है।

कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह 'दिल चाहता है', 'हलचल', 'रेस', 'गांधी माय फादर' और 'दृश्यम' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्मों के अलावा अक्षय खन्ना अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखने के लिए भी जाने जाते हैं।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 28, 2026