iPhone 18 Pro पर ₹57,000 तक की बचत का मौका! कैसे उठाएं इस ऑफर का फायदा?

Apple का नया iPhone 18 Pro खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर सामने आया है। भारत में इस फोन की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 है। हालांकि, India iStore के ऑफर के तहत बैंक कैशबैक और पुराने iPhone को एक्सचेंज करने पर इसकी प्रभावी कीमत घटकर ₹1,07,900 तक आ सकती है। यानी ग्राहकों को कुल ₹57,000 तक का फायदा मिल सकता है। लेकिन यह कोई सीधा डिस्काउंट नहीं है। इसका पूरा फायदा लेने के लिए ग्राहकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

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कैसे मिलेगा ₹57,000 का फायदा?

India iStore के ऑफर के मुताबिक, Axis Bank, ICICI Bank या SBI Card के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹7,000 का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है। इसके बाद iPhone 18 Pro की प्रभावी कीमत ₹1,57,900 रह जाती है। इसके अलावा, ग्राहक अपना पुराना iPhone एक्सचेंज करके अतिरिक्त फायदा उठा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक अच्छी कंडीशन वाला iPhone 15 Pro का 128GB मॉडल एक्सचेंज करते हैं, तो उन्हें ₹40,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है। इसके साथ ₹10,000 का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। इस तरह ₹7,000 का बैंक कैशबैक, ₹40,000 की एक्सचेंज वैल्यू और ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस जोड़ने पर कुल ₹57,000 का फायदा बनता है। इसके बाद ₹1,64,900 वाले iPhone 18 Pro की प्रभावी कीमत घटकर ₹1,07,900 रह जाती है।

हालांकि, पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू उसके मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी। इसलिए जरूरी नहीं कि हर ग्राहक को ₹57,000 का पूरा फायदा मिले। फोन खरीदने से पहले अंतिम एक्सचेंज वैल्यू और ऑफर की शर्तें जरूर जांचनी चाहिए।

iPhone 18 Pro में क्या है खास?

iPhone 18 Pro में Apple ने नया A20 Pro प्रोसेसर दिया है। इसके अलावा फोन में वेरिएबल अपर्चर वाला प्राइमरी कैमरा, छोटा Dynamic Island, बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग सपोर्ट मिलते हैं। कंपनी ने कैमरा परफॉर्मेंस में भी सुधार किए हैं। हालांकि, नए मॉडल का वजन भी बढ़ा है।

क्या पुराने iPhone से अपग्रेड करना चाहिए?

अगर आपके पास पुराना iPhone Pro मॉडल है, तो नए प्रोसेसर, बेहतर कैमरे और बैटरी से जुड़े बदलाव आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। वहीं, हाल ही में iPhone 17 Pro खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अपग्रेड करने से पहले दोनों मॉडल के फीचर्स की तुलना करना जरूरी है।

कुल मिलाकर, iPhone 18 Pro पर ₹57,000 तक की बचत का यह ऑफर पुराने iPhone से अपग्रेड करने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि, ₹1,07,900 फोन की तय बिक्री कीमत नहीं, बल्कि बैंक कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के बाद मिलने वाली संभावित प्रभावी कीमत है।