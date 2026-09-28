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Newsशेयर बाज़ारTejas Networks या MosChip- मीडियम टर्म के लिए कौन सा शेयर अच्छा? एक्सपर्ट से जानिए पूरी स्ट्रैटेजी

Tejas Networks या MosChip- मीडियम टर्म के लिए कौन सा शेयर अच्छा? एक्सपर्ट से जानिए पूरी स्ट्रैटेजी

दलाल स्ट्रीट पर दबाव के बीच निवेशकों की नजर अब चुनिंदा शेयरों पर है। Angel One के ओशो कृष्णन ने मीडियम टर्म के लिए Tejas Networks के मुकाबले MosChip Technologies को तरजीह दी है। जानिए पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 28, 2026 15:43 IST

दलाल स्ट्रीट पर जारी बिकवाली के बीच बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Angel One के ओशो कृष्णन ने मीडियम टर्म के मौके के लिए Tejas Networks के मुकाबले MosChip Technologies पर ज्यादा बुलिश हैं।

एक्सपर्ट ने कहा, “मेरी पसंद MosChip होगी।” उनके मुताबिक, शेयर में लंबे समय तक अच्छी-खासी कंसॉलिडेशन देखने के बाद अब इसमें तेज तेजी की शुरुआत के संकेत नजर आ रहे हैं।

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225 रुपये का स्तर अहम

ओशो कृष्णन की राय में MosChip Technologies में 225 रुपये का स्तर सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि उन्हें 225 रुपये के आसपास के जोन के ऊपर ब्रेकआउट की उम्मीद है। उनके मुताबिक, अगर शेयर इस स्तर के ऊपर टिकाऊ ब्रेकआउट देता है, तो शॉर्ट टर्म में इसमें 265-270 रुपये तक का स्तर देखने को मिल सकता है।

Tejas Networks से क्यों आगे MosChip?

एक्सपर्ट ने दोनों कंपनियों के कारोबारी क्षेत्रों में अंतर का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, Tejas Networks टेलीकॉम एंसिलरी सेगमेंट से जुड़ा है, जबकि MosChip Technologies हाई-टेक स्पेस में है।

MosChip में पहले ही ठीक ठाक कंसोलिडेशन हो चुका है। एक्सपर्ट की मौजूदा पसंद इसी तकनीकी सेटअप और आगे संभावित मजबूती पर आधारित है।

कमजोर बाजार में स्टॉक-स्पेसिफिक दांव

यह राय ऐसे समय आई है जब व्यापक बाजार पर दबाव बना हुआ है। Krishan ने कहा कि Nifty ने अहम सपोर्ट स्तर तोड़े हैं और निकट अवधि में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है। उन्होंने इंडेक्स के लिए 22,500 और 22,300 के डाउनसाइड स्तर बताए हैं।

ऐसे माहौल में ओशो कृष्णन का फोकस व्यापक बाजार में आक्रामक खरीदारी के बजाय चुनिंदा शेयरों पर है। MosChip में 225 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट इसी रणनीति का हिस्सा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 28, 2026