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Newsट्रेंडिंगBlinkit की नई शुरुआत, मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर मंगवा सकेंगे सामान, यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा

Blinkit की नई शुरुआत, मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर मंगवा सकेंगे सामान, यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा

Blinkit ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर अपनी क्विक डिलीवरी सेवा शुरू की है। अब यात्री ऐप के जरिए 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगवा सकेंगे। यह सुविधा खासतौर पर आखिरी समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाई गई है, जिससे यात्रा और आसान हो जाएगी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 1, 2026 13:24 IST
Image Credit: Albinder Dhindsa X Account

भारत की प्रमुख क्विक कॉमर्स कंपनी Blinkit ने ई-कॉमर्स की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी के सीईओ अलबिंदर ढींडसा (Albinder Dhindsa) ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब Blinkit की सेवाएं मुंबई एयरपोर्ट के अंदर भी उपलब्ध होंगी। यह दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां यात्री, टर्मिनल के अंदर ही ऐप के जरिए सामान मंगवा सकेंगे।

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अडानी एयरपोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप

Blinkit ने यह खास सर्विस छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के टर्मिनल-2 (डोमेस्टिक डिपार्चर) पर शुरू की है। इसके लिए कंपनी ने अडानी एयरपोर्ट्स के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस सर्विस का मुख्य उद्देश्य उन यात्रियों की मदद करना है जो अपनी यात्रा की जल्दबाजी में जरूरी सामान घर पर भूल जाते हैं या जिन्हें अचानक किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है।

क्या-क्या मंगवा सकेंगे यात्री?

सीईओ अलबिंदर ढींडसा के अनुसार, एयरपोर्ट के अंदर यात्री 2500 से अधिक प्रोडक्ट की रेंज में से खरीदारी कर सकेंगे। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: फोन चार्जर, केबल, पावर बैंक और ईयरफोन्स।
  • बुक्स और स्टेशनरी: सफर के दौरान पढ़ने के लिए किताबें और मैगजीन।
  • गिफ्ट्स और खिलौने: अपनों के लिए आखिरी समय पर खरीदे जाने वाले तोहफे।
  • पर्सनल केयर: सैनिटाइजर, क्रीम और अन्य जरूरी चीजें।

कैसे होगी डिलीवरी? 

आमतौर पर Blinkit की डिलीवरी बाइक के जरिए होती है, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा और सीमित जगह को देखते हुए यहां मॉडल थोड़ा अलग होगा। अलबिंदर ढींडसा ने बताया कि टर्मिनल के अंदर डिलीवरी के लिए 'वॉकर्स' (Walkers) की एक समर्पित टीम तैनात की गई है। ये कर्मचारी ऑर्डर मिलते ही पैदल चलकर यात्री के पास सामान पहुंचाएंगे।

दुनिया में अपनी तरह की पहली सेवा

Blinkit का दावा है कि यह दुनिया का ऐसा पहला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जहां इस तरह की क्विक कॉमर्स सेवा दी जा रही है। ढींडसा ने पोस्ट में लिखा कि हम अपने ग्राहकों की आखिरी मिनट की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने ग्राहकों को सलाह दी है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वे अपने Blinkit ऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 1, 2026