शिमला-मनाली नहीं, मानसून में घूम आएं UP के ये 5 शानदार वॉटरफॉल

Best Waterfalls in Uttar Pradesh: मानसून में झरनों की खूबसूरती देखने का मजा ही अलग होता है। आम तौर पर लोग इसके लिए हिमाचल, उत्तराखंड या मेघालय जैसी जगहों का प्लान बनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे झरने हैं जो बारिश के दिनों में बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। अगर आप इस मौसम में छोटी नेचर ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो यूपी की इन 5 जगहों को देख सकते हैं।

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राजदरी वॉटरफॉल, चंदौली

चंदौली का राजदरी वॉटरफॉल चंद्रप्रभा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित है। बरसात के दिनों में यहां पानी का बहाव बढ़ जाता है और आसपास का इलाका हरियाली से भर जाता है। चट्टानों के बीच बहता पानी और शांत माहौल इस जगह को खास बनाता है।

राजदरी के नजदीक ही देवदरी वॉटरफॉल भी है, इसलिए दोनों जगहों को एक ही ट्रिप में देखा जा सकता है। बनारस जाने वाले लोग भी चाहें तो इसे अपने ट्रैवल प्लान में शामिल कर सकते हैं। चंदौली से बनारस की दूरी सड़क मार्ग से करीब 35 से 45 किलोमीटर है।

देवदरी वॉटरफॉल, चंदौली

देवदरी वॉटरफॉल भी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। यहां ऊंची चट्टानों से गिरता पानी और आसपास का हरा-भरा इलाका मानसून में काफी खूबसूरत दिखाई देता है।

जिला प्रशासन के अनुसार, यह जगह डे ट्रिप के लिए भी पसंद की जाती है। आसपास खाने-पीने की कुछ सुविधाएं भी मिल जाती हैं। वाराणसी से इसकी दूरी करीब 95 किलोमीटर और मुगलसराय रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर बताई गई है।

विन्धम वाटरफॉल, मिर्जापुर

मिर्जापुर का विन्धम वाटरफॉल विंध्य की पहाड़ियों के बीच स्थित है। बारिश के मौसम में यहां ऊपर से गिरता पानी और चारों ओर फैली हरियाली नजारे को और आकर्षक बना देती है।

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जिला प्रशासन के मुताबिक, यहां एक छोटा चिड़ियाघर और पार्क भी है। इसी वजह से यह जगह पिकनिक के लिए भी लोगों के बीच लोकप्रिय है।

मुक्खा फॉल, सोनभद्र

सोनभद्र में मौजूद मुक्खा फॉल भी मानसून में घूमने के लिए अच्छा विकल्प है। यह बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहां पानी करीब 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है।

इस जगह की एक खास पहचान यहां चट्टानों पर बनी रॉक पेंटिंग्स भी हैं, जो इसे और दिलचस्प बनाती हैं।

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टांडा फॉल, मिर्जापुर

मिर्जापुर का टांडा फॉल विंध्य की पहाड़ियों के बीच है। बारिश के दिनों में यहां पानी का बहाव तेज हो जाता है और आसपास की हरियाली इसकी खूबसूरती बढ़ा देती है।

अगर आप मानसून में किसी शांत और प्राकृतिक जगह पर जाना चाहते हैं, तो इन झरनों को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। हालांकि बारिश में झरनों के आसपास फिसलन और तेज पानी का खतरा रहता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना जरूरी है।