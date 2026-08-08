Flipkart Freedom Sale शुरू, iPhone से Smart TV तक पर बंपर डिस्काउंट, SBI कार्ड पर भी ऑफर

Flipkart Freedom Sale: Flipkart पर Freedom Sale शुरू हो चुकी है। इस सेल में स्मार्टफोन, iPhone, मोबाइल एक्सेसरीज, पार्टी स्पीकर और होम अप्लायंस समेत कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर कुछ कैटेगरी में अधिकतम 70% तक की छूट दिखाई जा रही है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर भी अतिरिक्त फायदा मिल रहा है।

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SBI कार्ड पर मिलेगा बैंक ऑफर

Flipkart Freedom Sale में खरीदारी करने वाले ग्राहक SBI बैंक कार्ड के जरिए 10% तक इंस्टैंट कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही EMI ट्रांजैक्शन पर भी ऑफर दिया जा रहा है। यानी सेल डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर के जरिए कुछ प्रोडक्ट्स की कीमत और कम हो सकती है।

Smart TV पर भी मिल रही छूट

सेल के दौरान Smart TV खरीदने वालों के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं। 55 इंच साइज वाले Smart TV की शुरुआती कीमत करीब 23,000 रुपये बताई जा रही है। Flipkart पर Xiaomi, TCL, LG और Samsung जैसे ब्रांड्स के टीवी लिस्ट किए गए हैं।

iPhone 17 पर भी ऑफर

Apple iPhone खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए भी सेल में डील मौजूद है। iPhone 17 को बैंक ऑफर के साथ 79,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हालांकि, इस मॉडल की कीमत में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है।

iPhone 17 Pro Max पर 16 हजार रुपये तक की बचत

Flipkart Freedom Sale में iPhone 17 Pro Max भी कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन की शुरुआती लॉन्च कीमत 1,49,999 रुपये थी, जबकि सेल के दौरान इसे 1,41,999 रुपये में लिस्ट किया गया है।



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इसके अलावा बैंक ऑफर के जरिए 8,000 रुपये की अतिरिक्त बचत की जा सकती है। इस तरह iPhone 17 Pro Max पर कुल मिलाकर 16,000 रुपये तक की सेविंग हो सकती है।

दूसरे स्मार्टफोन पर भी डिस्काउंट

सेल में Samsung, Xiaomi और Redmi समेत कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर भी ऑफर दिए जा रहे हैं। बैंक ऑफर जोड़ने के बाद इन फोन पर अतिरिक्त छूट का फायदा मिल सकता है।

Home Appliances भी हुए सस्ते

Flipkart Freedom Sale सिर्फ स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर और इलेक्ट्रिक गीजर जैसे होम अप्लायंस पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए भी सेल में कई विकल्प मौजूद हैं।