Amazon-Flipkart Freedom Sale Live: Galaxy S25 Ultra, टीवी और मोबाइल एक्सेसरीज पर बंपर छूट! 80% तक बचत का मौका

Amazon Flipkart Freedom Sale: ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर Freedom Sale की शुरुआत हो चुकी है। Amazon India पर Great Freedom Sale लाइव है, जबकि Flipkart पर यह सेल शुरुआती तौर पर Early Members के लिए शुरू हुई है।

दोनों प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन, मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर और दूसरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। इसके साथ बैंक ऑफर के जरिए भी अतिरिक्त बचत का मौका मिल रहा है।

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बैंक ऑफर से 10% तक की बचत

Amazon और Flipkart दोनों पर चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए अधिकतम 10% तक इंस्टैंट डिस्काउंट या कैशबैक का फायदा मिल सकता है। हालांकि, हर प्लेटफॉर्म पर कार्ड और ऑफर की शर्तें अलग-अलग हैं।

Amazon India पर 10% तक इंस्टैंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें अधिकतम 8,750 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

Samsung Galaxy S25 Ultra पर बड़ी डील

Amazon की सेल में Samsung Galaxy S25 Ultra पर भी बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। बैंक ऑफर जोड़ने के बाद इसकी शुरुआती कीमत 89,999 रुपये तक हो सकती है।

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यह Samsung का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, S Pen सपोर्ट और 5000mAh की बैटरी मिलती है।

दूसरे स्मार्टफोन भी सस्ते

Amazon India की सेल में Samsung Galaxy A56 5G को भी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा हाल में लॉन्च हुए OnePlus N6x पर भी ऑफर दिया जा रहा है। सेल में कई दूसरे स्मार्टफोन भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं।

मोबाइल एक्सेसरीज पर 80% तक फायदा

Freedom Sale में सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, मोबाइल एक्सेसरीज पर भी बड़ी छूट दी जा रही है। इस कैटेगरी में चार्जर, TWS ईयरबड्स, पावर बैंक और दूसरी एक्सेसरीज पर अधिकतम 80% तक का फायदा मिल सकता है।

Smart TV और AC पर भी ऑफर

Amazon India पर Xiaomi के 32 इंच स्मार्ट टीवी को 48% तक के डिस्काउंट टैग के साथ लिस्ट किया गया है।

इसके अलावा Amazon और Flipkart की सेल में एयर कंडीशनर भी कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। इन पर बैंक ऑफर के जरिए अलग से छूट मिल रही है। सेल में 0.8 Ton से लेकर ज्यादा क्षमता वाले AC तक कई विकल्प उपलब्ध हैं।