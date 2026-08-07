Samsung Galaxy Z Fold 8, 8 Ultra और Flip 8 की पहली सेल शुरू, ₹1 लाख तक बचत का मौका

Samsung Galaxy Z Fold 8: Samsung के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन की पहली सेल 7 अगस्त से शुरू हो रही है। कंपनी ने पिछले महीने Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra और Galaxy Z Flip 8 लॉन्च किए थे। पहली सेल के दौरान इन फोन पर डिस्काउंट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज के जरिए बड़ी बचत का मौका मिल रहा है।

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कंपनी के मुताबिक, अलग-अलग मॉडल पर MRP से ₹10,000 तक की छूट दी जा रही है। वहीं, पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर अधिकतम ₹1.05 लाख तक की बचत हो सकती है। चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर इंस्टैंट कैशबैक भी मिलेगा।

Galaxy Z Fold 8 Ultra की कीमत

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत ₹2,04,999 है। Samsung के ऑफिशियल पोर्टल पर ₹5,000 की बचत के बाद इसे ₹1,99,999 में खरीदा जा सकेगा।

इसके 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹2,24,999 है। वहीं, 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला टॉप मॉडल ₹2,64,999 में आता है।

कंपनी के मुताबिक, पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर इस मॉडल पर अधिकतम ₹1.05 लाख तक की बचत की जा सकती है।

Galaxy Z Fold 8 पर भी ऑफर

Samsung Galaxy Z Fold 8 के बेस मॉडल में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹1,84,999 है, लेकिन ₹5,000 की छूट के बाद इसे ₹1,79,999 में लिस्ट किया गया है।

12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल डिस्काउंट के बाद ₹1,99,999 में खरीदा जा सकेगा। वहीं, 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत छूट के बाद ₹2,39,999 है।



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इस फोन पर भी पुराने हैंडसेट के एक्सचेंज के जरिए अधिकतम ₹1.05 लाख तक बचाने का मौका मिलेगा।

Galaxy Z Flip 8 पर ₹10,000 की छूट

Samsung Galaxy Z Flip 8 के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹1,34,999 है। पहली सेल में ₹10,000 की बचत के बाद इसकी कीमत ₹1,24,999 हो जाएगी।

12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत ₹1,54,999 है। ऑफर के बाद इसे ₹1,44,999 में खरीदा जा सकेगा।

कंपनी के मुताबिक, पुराने फोन को एक्सचेंज करने के बाद Galaxy Z Flip 8 को करीब ₹62,000 में खरीदने का मौका मिल सकता है।