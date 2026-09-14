हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, मिर्जापुर को पछाड़कर वर्ल्डवाइड कलेक्शन में निकली आगे

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों Mirzapur: The Movie और Hanuman Ansh के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां Mirzapur: The Movie ने रिलीज के बाद शानदार शुरुआत की और महज 10 दिनों में वर्ल्डवाइड ₹260 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, वहीं लंबे समय से सिनेमाघरों में बनी हुई Hanuman Ansh ने अपनी लगातार कमाई से नया रिकॉर्ड बना दिया है।

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इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, Mirzapur: The Movie ने 10वें दिन भारत में ₹13.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की 10 दिनों की भारत में नेट कमाई ₹184.70 करोड़ पहुंच गई। वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन ₹220.04 करोड़ रहा।

विदेशी बाजारों से ₹46 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 10वें दिन तक ₹266.04 करोड़ हो गया। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। ओटीटी सीरीज की लोकप्रियता का फायदा फिल्म को शुरुआती दिनों में मिला।

छठे हफ्ते में भी मजबूत रही Hanuman Ansh

दूसरी ओर, Hanuman Ansh ने लंबी रेस में अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म रिलीज के छठे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से बनी हुई है। Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने अपने 38वें दिन यानी छठे रविवार को करीब ₹22.50 करोड़ का भारत नेट कलेक्शन किया।

इस कमाई के साथ Hanuman Ansh की भारत में नेट कमाई ₹214.63 करोड़ पहुंच गई। वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹268.05 करोड़ हो गया। इस तरह वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में Hanuman Ansh ने Mirzapur: The Movie को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया है।

अलग-अलग रास्तों से मिली दोनों फिल्मों को सफलता

Mirzapur: The Movie ने जहां अपनी फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता और दमदार ओपनिंग के दम पर तेजी से कमाई की, वहीं Hanuman Ansh ने लगातार दर्शकों के समर्थन और मजबूत वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अपनी कमाई बढ़ाई।

तुलना करें तो Mirzapur: The Movie ने रिलीज के 10वें दिन ₹13.25 करोड़ की कमाई की थी, जबकि Hanuman Ansh ने रिलीज के 38वें दिन ₹22.50 करोड़ का कलेक्शन किया। यानी छठे हफ्ते में भी Hanuman Ansh की कमाई Mirzapur: The Movie के 10वें दिन के कलेक्शन से करीब ₹9 करोड़ ज्यादा रही।

भारत नेट कलेक्शन में Hanuman Ansh आगे

हालांकि शुरुआती रफ्तार और वर्ल्डवाइड कलेक्शन में Mirzapur: The Movie ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन कुल भारत नेट कलेक्शन के मामले में Hanuman Ansh आगे निकल गई है।

दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस यात्रा अलग रही है। Mirzapur: The Movie ने बड़े ओपनिंग कलेक्शन और पहले से मौजूद फैन बेस का फायदा उठाया, जबकि Hanuman Ansh ने लंबे समय तक लगातार कमाई करते हुए अपनी जगह बनाई है।