4 घंटे तक ठप रही मेट्रो सेवा! अब यात्रियों को मिली राहत, पर्पल लाइन पर फिर से नॉर्मल ऑपरेशन शुरू
बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन पर आई तकनीकी खराबी से हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। कुछ समय तक कई स्टेशनों पर सेवा बंद रही, लेकिन अब नया अपडेट सामने आया है। आखिर क्या थी वजह और कब से फिर सामान्य हुई मेट्रो सेवा, जानिए पूरी खबर।
In Short
- तकनीकी खराबी के कारण बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन की सेवाएं करीब चार घंटे तक प्रभावित रहीं।
- मेजेस्टिक और एमजी रोड के बीच मेट्रो बंद रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
- 24 जून सुबह 5 बजे से बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन पर सेवा फिर से सामान्य हो गई।
बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन पर सोमवार को क्यूब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस वजह से मेट्रो सेवा करीब चार घंटे तक धीमी रही।कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ लोग स्टेशन से बिना सफर किए ही वापस लौट गए। आइए जानते हैं, खराबी के दौरान मेट्रो सेवा कैसे चलाई गई और किन रूटों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा।
मेट्रो दो हिस्सों में चली, बीच का रूट रहा बंद।
बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के मुताबिक, तकनीकी खराबी के दौरान मेट्रो सेवा दो हिस्सों में चलाई गई। एक तरफ चल्लाघट्टा से मगडी रोड तक और दूसरी तरफ एमजी रोड से व्हाइटफील्ड (कडुगोडी) तक ट्रेनें चलती रहीं। इससे इस रूट के पांच स्टेशन प्रभावित हुए और यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
BMRCL ने क्या अपील की?
BMRCL ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह दिक्कत थर्ड रेल सिस्टम में आई थी। हालांकि, इसकी सही वजह जानने के लिए जांच की गई। इस दौरान टीम लगातार खराबी ठीक करने में जुटी रही, ताकि मेट्रो सेवा जल्दी से जल्दी फिर शुरू हो सके।
BMRCL ने यात्रियों से सहयोग करने की अपील की। लोगों से कहा गया कि जब तक मेट्रो सेवा पूरी तरह शुरू नहीं हो जाती, तब तक वे दूसरे वाहन से सफर करें।
अब पूरी तरह सामान्य हुई पर्पल लाइन
BMRCL ने जानकारी दी कि क्यूब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर आई तकनीकी खराबी को ऑपरेशन और मेंटेनेंस टीम ने ठीक कर दिया है। इसके बाद पर्पल लाइन की पूरी मेट्रो सेवा फिर से शुरू कर दी गई।
BMRCL के अनुसार, 24 जून 2026 सुबह 5 बजे से पर्पल लाइन की सभी मेट्रो सेवाएं अपने तय समय के अनुसार चल रही हैं। अब यात्री पहले की तरह पूरी पर्पल लाइन पर बिना किसी रुकावट के सफर कर सकते हैं।
यात्रियों का जताया धन्यवाद
मेट्रो सेवा फिर से शुरू होने के बाद BMRCL ने सभी यात्रियों का सहयोग और इंतजार करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि अब लोग पहले की तरह पर्पल लाइन पर आराम से सफर कर सकते हैं।