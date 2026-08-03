बेंगलुरु में 50 फीसदी किराया बढ़ाने की मांग पर बढ़ा विवाद, कारोबारी की पोस्ट वायरल

Bengaluru rent hike: बेंगलुरु में लगातार बढ़ते मकान किराए से लोग परेशान हैं। अब शहर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक एक्टर और कारोबारी ने अपनी मकान मालकिन पर किराया अचानक 50 फीसदी बढ़ाने और बाद में घर खाली कराने का आरोप लगाया है।

‘तीस्त्रा लाइफस्टाइल’ के फाउंडर और सीईओ वसंत मारिमुथु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने मकान मालकिन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए इसे लालच बताया।

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Our landlady has been consistently hiking the rent every tenure (above the normal 5% or 10%) which is the normal - this year when she asked for a 50% hike, I requested her to make a fresh agreement - after a week, she comes back saying she needs the place for her sister moving in… — Vasant Marimuthu (@VasantMarimuthu) August 2, 2026

हर बार सामान्य सीमा से ज्यादा बढ़ा किराया

वसंत के मुताबिक, उनकी मकान मालकिन हर बार किराया सामान्य तौर पर होने वाली 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी से ज्यादा बढ़ाती रही हैं। इस बार उन्होंने एक साथ 50 फीसदी किराया बढ़ाने की मांग कर दी।

वसंत ने बढ़े हुए किराए के लिए नया रेंट एग्रीमेंट बनाने को कहा। उनका कहना है कि इस मांग के करीब एक हफ्ते बाद मकान मालकिन ने बताया कि उनकी बहन उस घर में रहने आ रही हैं। इसके बाद वसंत को 30 दिन के भीतर मकान खाली करने के लिए कह दिया गया।

पांच साल से रह रहे थे उसी घर में

वसंत पिछले पांच साल से उसी मकान में रह रहे थे। ऐसे में अचानक केवल 30 दिन में घर खाली करने के लिए कहे जाने से उनकी परेशानी बढ़ गई।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मकान मालकिन हर बार तय सीमा से ज्यादा किराया बढ़ाती रही हैं। इस साल 50 फीसदी बढ़ोतरी मांगे जाने पर उन्होंने नया एग्रीमेंट बनाने की मांग की थी। इसके बाद उन्हें बताया गया कि मकान मालकिन की बहन वहां रहने आएंगी, इसलिए मकान खाली करना होगा।

वसंत ने यह भी कहा कि मकान मालकिन का परिवार डॉक्टरों का है और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार से आता है।

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर किराया बढ़ाने, मकान खाली कराने और मकान मालिकों के अधिकारों को लेकर बहस शुरू हो गई।

एक यूजर ने मकान मालकिन का पक्ष लेते हुए कहा कि इसे लालच कहा जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने फायदे और अपनी स्थिति का इस्तेमाल करता है।

इस पर वसंत ने जवाब दिया कि किसी वादे के बाद अपनी स्थिति का गलत फायदा उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चल रहे एग्रीमेंट के बीच सिर्फ 30 दिन का नोटिस देकर मकान खाली कराना लालच जैसा है।

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वहीं, एक अन्य यूजर ने कानूनी पक्ष की बात की। यूजर के मुताबिक, अगर रेंट एग्रीमेंट में खुद के इस्तेमाल के लिए 30 दिन का नोटिस देकर मकान खाली कराने की शर्त है, तो मकान मालकिन कानूनी तौर पर सही हो सकती हैं। हालांकि 50 फीसदी किराया बढ़ाना लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन कानून और नैतिकता हमेशा एक जैसी नहीं होतीं।

