scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगBank Holiday in April 2025: अप्रैल 2025 में बैंक हॉलिडे, जानें कब-कब बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday in April 2025: अप्रैल 2025 में बैंक हॉलिडे, जानें कब-कब बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday List: अगला सप्ताह से अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने भी कई फेस्टिवल के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि अप्रैल महीने में कब-कब बैंक बंद रहेंगे।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 26, 2025 13:15 IST

हर महीने की शुरुआत से पहले अगर आप अपने बैंकिंग कामों की प्लानिंग बनाते हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि उस महीने बैंक कब-कब बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर साल स्टेट बैंक हॉलिडे की सूची जारी करता है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों को ध्यान में रखा जाता है। अप्रैल 2025 में कई महत्वपूर्ण पर्व हैं। इसकी वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। इस आर्टिकल में हम आपको अप्रैल 2025 में होने वाली सभी बैंक छुट्टियों की जानकारी देंगे, ताकि आप अपने बैंक का काम बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें।

advertisement


अप्रैल 2025 इस दिन बंद रहेंगे बैंक

1 अप्रैल 2025 (मंगलवार): सभी राज्यों में बैंक सालाना खाता बंदी के कारण बंद रहेंगे। 

5 अप्रैल 2025 (शनिवार): बाबू जगजीवन राम जयंती के कारण तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे।

10 अप्रैल 2025 (गुरुवार): महावीर जयंती के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे।

14 अप्रैल 2025 (सोमवार): अंबेडकर जयंती, विशु, बिहू, तमिल न्यू ईयर के मौके पर कई राज्यों के बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में बैंक खुले रहेंगे।

15 अप्रैल 2025 (मंगलवार): बंगाली न्यू ईयर, हिमाचल दिवस, बोहाग बिहू के मौके पर असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

18 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे के मौके पर कई राज्यों बैंक हॉलिडे होगा। आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में बैंक खुले रहेंगे।

21 अप्रैल 2025 (सोमवार): गरिया पूजा के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

29 अप्रैल 2025 (मंगलवार): भगवान श्री परशुराम जयंती पर हिमाचल प्रदेश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।

30 अप्रैल 2025 (बुधवार): बसवा जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर कर्नाटक में बैंक हॉलिडे रहेगा।

चालू रहेंगे ये बैंक सर्विस 

बैंक हॉलिडे वाले दिन बैंक की कई सर्विस सुचारू रूप से काम करती है। कस्टमर नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के साथ ATM सर्विस यूज कर सकते हैं।  

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 26, 2025