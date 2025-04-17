Holiday List: आ गया लॉन्ग वीकेंड! लगातार तीन दिन बंद रहेंगे Share Market, Bank में नहीं रहेगी लंबी छुट्टी

Holiday List 2025: 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे (Good Friday) है। इस मौके पर बैंक और शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। कई शहरों में बैंक लगातार तीन दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि, कई जगह पर शनिवार को बैंक खुले रहेंगे। हम आपको नीचे बताएंगे कि कहां-कहां लॉन्ग वीकेंड रहेगा।

Share Market में लंबी छुट्टी

BSE-NSE के हॉलिडे लिस्ट के अनुसार शेयर बाजार 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा। इसके बाद शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बाजार में छुट्टी रहेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आज कर सकते है। वरना अब स्टॉक मार्केट सीधा 21 अप्रैल 2025 (सोमवार) को खुलेगा।

कल यहां बंद रहेंगे बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List) के अनुसार 18 अप्रैल 2025 को दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, केरला और गौवा के बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर के बैंक में भी छुट्टी रहेगी। 18 अप्रैल 2025 के बाद देश के सभी बैंक रविवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहेंगे।

तीन बंद क्यों नहीं है बैंक?

RBI के नियमों के अनुसार बैंक हर महीने के दूसरे-चौथे शनिवार को बंद रहता है। इसके अलावा हर रविवार को भी बैंक में छुट्टी रहती है। 19 अप्रैल तीसरा शनिवार है। इस दिन बैंक खुले रहेंगे। इसके अलावा 19 अप्रैल को कोई त्योहार या नेशनल हॉलिडे नहीं है,किसी बैंक में कोई छुट्टी नहीं रहेगी।

बैंक बंद, पर चालू रहती है ये सर्विस

बैंक बंद रहने के बाद भी ग्राहक को कई सर्विस मिलती रहती है। बैंक हॉलिडे वाले दिन कस्टमर नेट-बैंकिंग और एटीएम (ATM) सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वह यूपीआई (UPI) के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इन सर्विस के अलावा आपको किसी काम से बैंक जाना है तो आपको सोमवार को जाना चाहिए। हालांकि, बैंक जाने से पहले एक बार हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List) जरूर देखें।