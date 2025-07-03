जवान दिखने की होड़ ने खोला नया मार्केट, तेजी से बढ़ रहा भारत में एंटी एजिंग ट्रेंड

आज के समय में लोग सिर्फ हेल्दी रहने तक लिमिटिड नहीं हैं। अब लोग लंबे समय तक जवान भी दिखना चाहते हैं। मीडिया, मॉडलिंग, कॉर्पोरेट या सोशल मीडिया जैसे सेक्टर में एंटी-एजिंग ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारत में एंटी एजिंग इंडस्ट्री (Anti-Aging Industry in India) डिमांड काफी ज्यादा हो रही है।

हाल ही में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने एंटी एजिंग पर बहस को गहरा कर दिया है। खबरों के अनुसार वे एंटी एजिंग मेडिसिन और सप्लीमेंट्स ले रही थीं। हालांकि, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद Glutathione Injection, Multivitamin और Collagen सप्लीमेंट्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

क्या हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट? (What is Anti-Aging Treatment?)

बाजार में कई तरह के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट मौजूद हैं। इनमें से सबसे आम Botox और Fillers हैं। नीचे जानते हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में क्या-क्या शामिल हैं।

Botox और Fillers: ये चेहरे की झुर्रियां कम करते हैं और स्किन को टाइट बनाते हैं।

Glutathione Injection: यह शरीर में मेलेनिन घटाकर स्किन को गोरा और चमकदार दिखाता है।

NAD Drip Therapy: इससे शरीर की कोशिकाएं रिपेयर होती हैं और एनर्जी बढ़ती है।

Senolytic और Regenerative Medicines: यह दवाएं उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा कर देती हैं।

Face Lift और Plastic Surgery: स्किन को यंग दिखाने के लिए यह ट्रीटमेंट काफी पॉपुलर हो है।

अरबपति ब्रायन जॉनसन जैसे कई लोग हर साल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पर 17 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं। भारत में ये ट्रीटमेंट कुछ हजार से लेकर कुछ लाख रुपये में हो जाते हैं। अब मिडिल क्लास और प्रोफेशनल्स भी इन ट्रीटमेंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।

भारत में बढ़ा है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का मार्केट

Market Research Future (MRFR) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में एंटी एजिंग सर्विस का बाजार $343.6 मिलियन का था। वहीं, पिछले साल 2024 तक यह मार्केट $400 मिलियन पहुंच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2035 तक इसका मार्केट $964 मिलियन (लगभग ₹80 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।

भारत में एंटी एजिंग सर्विसेज का दायरा हर साल बढ़ता जा रहा है। छोटे शहरों में भी अब स्किन क्लीनिक और ब्यूटी सेंटर खुल रहे हैं। ये क्लीनिक Anti-Aging Treatments, Facial Rejuvenation और Youth Enhancing Procedures की सर्विस दे रहे हैं।

क्यों बढ़ रही डिमांड?

अब सवाल आता है कि आखिरकार एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आज के समय में हर कोई इंस्टाग्राम-परफेक्ट दिखना चाहता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट और ग्लैमर इंडस्ट्री में यंग लुक को प्राथमिकता दी जाती है।

कोविड-19 के बाद लोगों अपनी हेल्थ को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। ऐसे में लोग हेल्थी रहने के लिए ये ट्रीटमेंट करवाते हैं।