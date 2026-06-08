Overtourism in India Hill Stations: इस गर्मी के मौसम में कौन शख्स बर्फीले पहाड़ों और हिल स्टेशनों का सफर नहीं करना चाहेगा। मगर आज इन जगहों पर बढ़ते ट्रैफिक और ओवरटूरिज्म की वजह से टूरिस्ट घंटों जाम फंसे रहने को मजबूत हो रहे हैं। हाल के दिनों मनाली, मसूरी, नैनीताल या फिर किसी दूसरे लोकप्रिय हिल स्टेशन से भारी भीड़ और जाम की तस्वीरें और वीडियो आई थी।

advertisement

इसी को लेकर अब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि भारत के कई मशहूर पर्यटन स्थल अब अपनी ही पॉपुलैरिटी का बोझ उठाने में संघर्ष कर रहे हैं।

हिल स्टेशन पर बढ़ती भीड़ से परेशान आंनद महिंद्रा

आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उनकी सोशल मीडिया फीड लगातार ऐसे वीडियो और तस्वीरों से भरी हुई है, जिनमें हिल स्टेशनों पर भारी भीड़, ट्रैफिक जाम और परेशान पर्यटक नजर आ रहे हैं।

उन्होंने लिखा, देश के सबसे पॉपुलर पर्यटन स्थल अब अपनी सफलता का ही शिकार होते जा रहे हैं। महिंद्रा का कहना है कि लोग छुट्टियों में सुकून और आराम की तलाश में जाते हैं, लेकिन कई बार वहां पहुंचकर उन्हें घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है और हर जगह इतनी भीड़ मिलती है कि छुट्टियों का मजा ही खराब हो जाता है।

The country’s most popular tourist destinations seem to be becoming victims of their own success.



Every week, social media is filled with images of traffic jams and overcrowded hill stations. Holidays that were meant to be relaxing end up testing people’s patience.



Those places… pic.twitter.com/n2TOoFaZT7 — anand mahindra (@anandmahindra) June 7, 2026

एक्सपर्ट्स भी लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि ओवरटूरिज्म की वजह से पहाड़ी इलाकों के नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है और बुनियादी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है।

भारत में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं

महिंद्रा ने इस समस्या का एक समाधान भी सुझाया। उन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाने की बजाय भारत के कम चर्चित लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थलों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: इस टैलेंटेड बच्चे को ढूंढ रहे हैं अरबपति कारोबारी आनंद महिंद्रा, सोशल मीडिया पर इसके माता-पिता से संपर्क कराने कि की अपील

उन्होंने अपने फॉलोअर्स से ऐसे 'हिडन जेम्स' कम मशहूर लेकिन शानदार जगहों के बारे में बताने को कहा, ताकि उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने तमिलनाडु के वालपराई का जिक्र किया। अनामलाई पहाड़ियों में बसा यह छोटा हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, चाय बागानों, घने जंगलों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है।

advertisement

महिंद्रा ने वालपराई की तुलना पुराने दौर के मुनार से करते हुए कहा कि यह वैसा ही खूबसूरत अनुभव देता है, जैसा लोग 30 साल पहले मुनार में महसूस करते थे। यहां तक पहुंचने के लिए पोल्लाची से करीब 40 हेयरपिन मोड़ों वाली रोमांचक सड़क से गुजरना पड़ता है।

यह इलाका सिर्फ खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों के लिए भी मशहूर है। यहां हाथी, सिंहपूंछ वाले मकाक और ग्रेट हॉर्नबिल जैसे दुर्लभ जीव भी देखने को मिल सकते हैं।

ओवरटूरिज्म के कारण लग रहे लंबे जाम

हाल ही में मनाली से सामने आए वीडियो में कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया था। इसी तरह मसूरी और नैनीताल में भी सड़कों पर भारी भीड़ और लंबी गाड़ियों की कतारें देखने को मिलीं। कई पर्यटकों ने शिकायत की कि जिन जगहों पर वे सुकून की तलाश में गए थे, वहां उन्हें घंटों ट्रैफिक और भीड़ का सामना करना पड़ा।