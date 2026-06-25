लैंडिंग के दौरान पाकिस्तान के एयरस्पेस में पहुंचा एयर इंडिया का विमान! DGCA ने ATC और क्रू पर लिया बड़ा एक्शन
अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया का एक विमान गो-अराउंड करते समय कुछ देर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। घटना के बाद DGCA ने ATC और ऑपरेटिंग क्रू के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की है। जानिए यह कैसे हुआ, विमान को क्यों दिल्ली डायवर्ट किया गया और पूरा मामला क्या है।
In Short
- गो-अराउंड के दौरान एयर इंडिया का विमान कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिसके बाद DGCA ने जांच शुरू कर दी।
- DGCA ने अमृतसर ATC और विमान के ऑपरेटिंग क्रू के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की, जबकि एयर इंडिया ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
- विमान को पहले दिल्ली डायवर्ट किया गया और बाद में दोबारा अमृतसर भेजा गया, जहां उसने सुरक्षित लैंडिंग की।
एयर इंडिया का एक विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान गो-अराउंड (Go-Around) करते समय कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस घटना को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) अमृतसर और एयरलाइन के ऑपरेटिंग क्रू के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की है।
DGCA के अनुसार, रडार वेक्टरिंग के दौरान विमान AI479 ने एप्रोच शुरू की, लेकिन गो-अराउंड करते समय वह संक्षिप्त रूप से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। DGCA ने कहा कि इस स्थिति का समन्वय पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के साथ किया गया और बाद में विमान को दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया, जहां उसने सुरक्षित लैंडिंग की।
एयर इंडिया ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अमृतसर में गो-अराउंड की प्रक्रिया के दौरान विमान ने "मामूली रूप से" पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। एयरलाइन ने बताया कि मामले की सूचना नियामक अधिकारियों को दे दी गई है और आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।
सूत्रों के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात करीब 8 बजे हुई। विमान को दिल्ली लौटना पड़ा और लगभग एक घंटे बाद उसने फिर से अमृतसर के लिए उड़ान भरी। दूसरी कोशिश में विमान रात 10 बजे के बाद सुरक्षित रूप से अमृतसर में उतर गया।
हालांकि DGCA ने यह नहीं बताया कि ATC अधिकारी और ऑपरेटिंग क्रू के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि अप्रैल 2025 से पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइन के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रखा है।
ऐसे में किसी भारतीय विमान का पाकिस्तान के एयरस्पेस में प्रवेश करना सुरक्षा और नियामकीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है।
विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है।