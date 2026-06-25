क्या आपके पसंदीदा Pen ब्रांड का शेयर बनेगा मल्टीबैगर? ब्रोकरेज ने दी Buy रेटिंग

ब्रोकरेज फर्म निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखते हुए 389 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। मौजूदा स्तर से यह करीब 39% की संभावित बढ़त का संकेत देता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के एक्सपोर्ट कारोबार में आई रुकावट अस्थायी है और उसकी दीर्घकालिक ग्रोथ की कहानी मजबूत बनी हुई है।

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पेन कंपनी से ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी बनने की कहानी

निर्मल बांग ने कहा कि कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत के बाद यह भरोसा और मजबूत हुआ है कि फ्लेयर राइटिंग अब केवल पारंपरिक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी नहीं रह गई है। बल्कि एक डायवर्सिफाइड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है। ब्रोकरेज के मुताबिक पेन कारोबार से स्थिर कैश फ्लो मिलता रहेगा। जबकि भविष्य की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा क्रिएटिव स्टेशनरी और स्टील की बोतलों और हाउसवेयर कारोबार से आने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य 15% रेवेन्यू ग्रोथ और 18% EBITDA मार्जिन हासिल करना है।

एक्सपोर्ट में आई रुकावट को बताया अस्थायी

ब्रोकरेज के अनुसार मार्च तिमाही में भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कंपनी के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा, जिससे रेवेन्यू में करीब 15-20 करोड़ रुपये की कमी आयी। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि यह असर अस्थायी है और मांग में किसी बड़े संरचनात्मक बदलाव की उम्मीद नहीं है। कंपनी ने अपना ग्रोथ आउटलुक भी बरकरार रखा है।

नए कारोबार पर फोकस, Reynolds खरीदने में नहीं दिलचस्पी

फ्लेयर प्रबंधन का अनुमान है कि अगले दो से तीन वर्षों में क्रिएटिव स्टेशनरी और स्टील की बोतलें/हाउसवेयर मिलकर कुल रेवेन्यू में करीब 50% का योगदान दे सकते हैं। ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी पहले Reynolds के लिए थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, जिसका रेवेन्यू में केवल 2-3% योगदान था। Q3FY26 से इससे जुड़े रेवेन्यू को पूरी तरह हटा दिया गया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो को देखते हुए Reynolds के अधिग्रहण में उसकी कोई रणनीतिक रुचि नहीं है। वहीं सूरत स्थित कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब लकड़ी की पेंसिलों का उत्पादन भी शुरू हो गया है जिससे स्कूली स्टेशनरी सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होने की उम्मीद है।

कंपनी का कारोबार

Flair Writing Industries Ltd. भारत की प्रमुख राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी है। यह मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बनाती और बेचती है। Flair Writing Industries कंपनी Flair, Hauser और Pierre Cardin जैसे लोकप्रिय पेन और स्टेशनरी ब्रांड बनाती है। अब कंपनी स्टेशनरी और स्टील बोतलों के कारोबार का भी तेजी से विस्तार कर रही है।