कारों के बाद Humanoid Robots की रेस! Xpeng ने जुटाए 900 Million Dollar, BYD और Hyundai भी मैदान में

इंसानों की तरह दिखने और काम करने वाले Humanoid Robots को लेकर दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच मुकाबला तेज हो रहा है। Tesla के CEO Elon Musk का Optimus Robot और Boston Dynamics का Atlas पहले से चर्चा में हैं। लेकिन अब यह रेस केवल Technology कंपनियों तक सीमित नहीं है। चीन की कई बड़ी कार कंपनियां भी Humanoid Robots पर पैसा लगा रही हैं।

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इसके पीछे सबसे बड़ी वजह AI में हो रही तेजी है। Robots अब पहले से बेहतर तरीके से चल सकते हैं, सामान उठा सकते हैं और मुश्किल काम कर सकते हैं। नई AI तकनीक की मदद से ऐसे Robots तैयार करने की कोशिश हो रही है, जो अलग-अलग काम सीख सकें और जरूरत के हिसाब से उन्हें पूरा कर सकें।

Xpeng ने Robots पर लगाया बड़ा दांव

चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी Xpeng इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी की Robotics Unit ने हाल में 900 Million Dollar से ज्यादा की Funding जुटाई है। इस निवेश के बाद इसकी Valuation 6.3 Billion Dollar से ज्यादा हो गई है।

Xpeng का दावा है कि चीन के Embodied AI क्षेत्र में यह अब तक की सबसे बड़ी Single-round Private Funding है।

Embodied AI का आसान मतलब ऐसी AI तकनीक से है, जो केवल Computer या Smartphone में नहीं रहती बल्कि Robot जैसी असली मशीन के अंदर काम करती है।

इस Funding में IDG Capital के साथ Tencent और Alibaba जैसे बड़े निवेशकों ने भी हिस्सा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक Xpeng के Founder He Xiaopeng और Co-president Brian Gu ने भी करीब 100 Million Dollar लगाए हैं।

Xpeng का Iron Robot क्या है?

Xpeng अपने Iron Humanoid Robot को बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए तैयार कर रही है। इसे इंसान जैसी बनावट दी गई है। कंपनी की कोशिश है कि भविष्य में ऐसे Robots को Factories और दूसरे कारोबारों में असली काम दिया जा सके।

Xpeng को Tesla के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने वाली चीनी कार कंपनियों में भी देखा जा रहा है। कंपनी पहले Electric Cars और Autonomous Driving पर बड़ा दांव लगा चुकी है और अब उसकी नजर Humanoid Robots पर है।

इसकी एक वजह कारों के कारोबार में कम होता मुनाफा भी हो सकता है। Dunne Insights के CEO Michael Dunne के मुताबिक आने वाले समय में Cars में Profit Margin काफी कम हो सकता है, जबकि Robots में कमाई की नई संभावना दिखाई दे रही है।

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कार कंपनियों को Robots बनाने में क्या फायदा?

Humanoid Robot बनाने के लिए केवल AI की जरूरत नहीं होती। इसके लिए Battery, Motor, Sensor, Electronics और बड़े स्तर पर उत्पादन करने की क्षमता भी चाहिए।

कार कंपनियों के पास ये सभी चीजें पहले से मौजूद हैं। उनके पास बड़ी Factories, मजबूत Supply Chain और लाखों गाड़ियां बनाने का अनुभव है।

इसलिए Xpeng और दूसरी Auto Companies के लिए Robot का Hardware तैयार करना आसान हो सकता है। हालांकि असली चुनौती AI की होगी। सवाल यह है कि क्या चीनी कंपनियां AI के मामले में Tesla को टक्कर दे पाएंगी।

BYD ने पेश किया Xiao Di Robot

Xpeng अकेली चीनी कंपनी नहीं है जो इस बाजार में उतर रही है। BYD ने अपना Humanoid Robot Xiao Di पेश किया है।

वहीं Chery Automobile की Robotics Unit AiMOGA IPO की तैयारी कर रही है। इसके अलावा Changan, GAC, Li Auto, SAIC और Seres जैसी कार कंपनियां भी Humanoid Robots पर काम कर रही हैं।

इससे साफ है कि Electric Cars के बाद अब चीन की Auto Industry में Robots को लेकर नई रेस शुरू हो रही है।

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Hyundai Factory में काम करेगा Atlas

Humanoid Robots का मुकाबला केवल चीन और Tesla तक सीमित नहीं है। Hyundai के मालिकाना हक वाली Boston Dynamics भी अपने Atlas Robot को असली काम में उतारने की तैयारी कर रही है।

Hyundai की योजना Atlas को इसी साल अपनी Georgia Factory में लाने की है। आगे चलकर इन Robots से Factory में Parts को सही क्रम में लगाने जैसे काम कराए जा सकते हैं। कंपनी 2028 तक Robots का इस्तेमाल ऐसे कामों में बढ़ाना चाहती है।

Hyundai ने Atlas को बेहतर बनाने के लिए Google की AI Research Lab DeepMind के साथ भी साझेदारी की है। कंपनी अमेरिका में एक नया Center भी खोल रही है, जहां Robots को सामान उठाने और घूमने जैसे काम सिखाए जाएंगे।

Robots बनेंगे कार कंपनियों का अगला बड़ा कारोबार?

Agility Robotics, Apptronik और Figure जैसी कंपनियां भी Humanoid Robots तैयार कर रही हैं। Mobileye ने Humanoid Robot Startup Mentee Robotics को 900 Million Dollar में खरीदा है। Rivian भी Mind Robotics के जरिए इस क्षेत्र में काम कर रही है।

फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इन Robots को सुरक्षित, भरोसेमंद और कम कीमत वाला बनाना है। अगर कंपनियां इसमें सफल होती हैं तो आने वाले वर्षों में Tesla, Xpeng, BYD और Hyundai की लड़ाई केवल Cars बेचने की नहीं बल्कि Humanoid Robots के बाजार पर कब्जा करने की भी हो सकती है।