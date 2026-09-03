Xiaomi ने मचाया तहलका! 7,900mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया Redmi 17 5G, चेक करें प्राइस और फीचर्स

Xiaomi ने भारत में अपना नया Redmi 17 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन में बड़ी 7,900mAh बैटरी, Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹23,999 रखी गई है। फोन खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो लंबी बैटरी लाइफ के साथ रोजमर्रा के काम और एंटरटेनमेंट के लिए एक 5G स्मार्टफोन चाहते हैं।

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Redmi 17 5G में 50MP AI डुअल रियर कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और Xiaomi HyperOS 3 भी मिलता है। भारत में इसकी बिक्री 10 सितंबर 2026 से शुरू होगी।

Redmi 17 5G की कीमत कितनी है?

Redmi 17 5G के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹23,999 है। वहीं, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल को ₹26,999 में पेश किया गया है।

इन दोनों मॉडल्स की लिस्टेड MRP क्रमशः ₹39,999 और ₹41,999 है। फोन तीन कलर ऑप्शन Absolute Black, Endless Blue और Eternal Orange में मिलेगा। इसमें vegan leather finish दी गई है।

फोन की बिक्री mi.com, Amazon India और Xiaomi के रिटेल स्टोर्स के जरिए होगी।

Image Credit: AAJ TAK

7,900mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले

Redmi 17 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,900mAh बैटरी है। यह 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में wired reverse charging का फीचर भी दिया गया है।

इसमें 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और अधिकतम 825 nits HBM ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है।

डिस्प्ले के लिए TÜV Rheinland की Low Blue Light, Flicker Free और Circadian Friendly सर्टिफिकेशन भी दी गई हैं। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Gorilla Glass 7i मिलता है। फोन में dual stereo speakers भी दिए गए हैं।

Image Credit: AAJ TAK

Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर

Redmi 17 5G में Qualcomm का 4nm Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक है। फोन 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और HyperOS 3 पर चलता है।

स्टोरेज बढ़ाने के लिए इसमें microSD कार्ड का सपोर्ट मिलता है और इसे 2TB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोन में 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है।

50MP AI कैमरा भी मिलेगा

फोटोग्राफी के लिए Redmi 17 5G में 50MP AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है। कैमरे में Night, Portrait, HDR और Document जैसे मोड मिलते हैं।

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सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP फ्रंट कैमरा है, जिसके साथ soft-light ring भी दी गई है।

फोन को IP64 रेटिंग मिली है। सिक्योरिटी के लिए इसमें side-mounted fingerprint scanner और AI face unlock का सपोर्ट भी मौजूद है।