दिल्लीवालों को क्यों पसंद आ रहा है Sarthi App?, लाखों Metro यात्री कर रहे इस्तेमाल

दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के बीच DMRC का सारथी ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के मुताबिक, सारथी ऐप ने एक करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, हर वर्किंग डे पर इस ऐप को करीब 8.2 लाख बार खोला जा रहा है। ऐप पर मेट्रो टिकटिंग से लेकर अलग-अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी और रोजमर्रा से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही जगह मिलती हैं।

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दिल्ली-NCR में एक महीने में करीब 20 लाख व्यू

DMRC के मुताबिक, सारथी ऐप को दिल्ली-NCR क्षेत्र में एक महीने के दौरान करीब 20 लाख व्यू मिले हैं। ऐप को इस तरह तैयार किया गया है कि यात्रियों को सफर की प्लानिंग और टिकटिंग के लिए बार-बार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत न पड़े।

एक ऐप पर कई ट्रांसपोर्ट सर्विस

सारथी ऐप के जरिए यात्री कई ट्रांसपोर्ट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी DTC की बसें, IRCTC के जरिए ट्रेन बुकिंग और इंटरस्टेट बस बुकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा NCRTC की नमो भारत और NMRC की नोएडा मेट्रो से जुड़ी सेवाएं भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मेट्रो की ये जानकारियां भी मिलेंगी

ऐप पर दिल्ली मेट्रो का मैप, पहली और आखिरी ट्रेन का समय और पार्किंग से जुड़ी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही स्टेशन पर मौजूद सुविधाओं, EV चार्जिंग स्टेशन और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन की जानकारी भी दी जाती है। यात्रियों को अपने सफर के लिए रूट गाइडेंस की सुविधा भी मिलती है।

DMRC के मुताबिक, सारथी ऐप पर यात्रियों को वर्चुअल मेट्रो कार्ड की सुविधा भी दी गई है। इससे मेट्रो यात्रियों के लिए टिकटिंग से जुड़ी जरूरतों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरा करने की कोशिश की गई है।

मोबाइल रिचार्ज से दवा ऑर्डर तक की सुविधा

सारथी सिर्फ ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं तक सीमित नहीं है। ऐप के जरिए मोबाइल रिचार्ज, दवा ऑर्डर, FASTag रिचार्ज और दूसरी यूटिलिटी पेमेंट भी की जा सकती हैं। DMRC का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की जानकारी, टिकटिंग और दूसरी जरूरी सेवाएं एक जगह मिलने से यह ऐप यात्रियों के लिए डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है।

सर्दियों में भी काम आ सकता है ऐप

DMRC के मुताबिक, दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों के बीच सारथी ऐप उपयोगी हो सकता है। इस दौरान लोगों को मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करने और टिकटिंग के लिए सारथी ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। DMRC का कहना है कि ऐप का बढ़ता इस्तेमाल इसे मेट्रो यात्रियों के लिए टिकटिंग के भरोसेमंद माध्यम के तौर पर स्थापित कर रहा है।