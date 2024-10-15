WhatsApp's Low Light Feature: अंधेरे में भी आपकी वीडियो कॉल चमकेगी!

वॉट्सऐप, जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में सबसे लोकप्रिय है, ने हाल ही में वीडियो कॉलिंग के लिए एक नया लो लाइट फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से अब यूजर्स अंधेरे या कम रोशनी में भी बेहतर वीडियो कॉलिंग का अनुभव ले सकेंगे।

लो लाइट फीचर कैसे काम करता है?

advertisement

जब आप कम रोशनी में वीडियो कॉल करेंगे, तो यह फीचर ऑटोमैटिकली एक्टिव हो जाता है। यह आपके वीडियो की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, जिससे आपकी इमेज साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन पर यह फीचर उपलब्ध है, लेकिन अभी इसे विंडोज वर्जन पर नहीं लाया गया है।

कैसे करें एक्टिवेट?

वॉट्सऐप खोलें: सबसे पहले, अपने फोन में वॉट्सऐप ऐप खोलें।

वीडियो कॉल करें: अपने किसी कॉन्टैक्ट को वीडियो कॉल करें।

फुल स्क्रीन पर जाएं: वीडियो फीड को फुल स्क्रीन में बढ़ाएं।

ब्लब आइकन पर टैप करें: आपके टॉप राइट कॉर्नर पर एक बल्ब आइकन दिखाई देगा। उस पर टैप करें।

लो लाइट फीचर एक्टिवेट: इससे लो लाइट फीचर एक्टिव हो जाएगा।

यदि आपको इस फीचर को डिसेबल करना है, तो बल्ब आइकन पर दोबारा टैप करें।

बैकग्राउंड फीचर की लॉन्चिंग

वॉट्सऐप ने हाल ही में एक बैकग्राउंड फीचर भी लॉन्च किया था, जिससे आप वीडियो कॉलिंग के दौरान अपने आस-पास के माहौल को प्राइवेट रख सकते हैं। इसके तहत आपको 10 अलग-अलग फिल्टर्स का विकल्प मिलता है, जैसे Warm, Cool, Black & White, और Vintage TV।

इस नए लो लाइट फीचर के साथ, वॉट्सऐप ने वीडियो कॉलिंग को और भी बेहतरीन बना दिया है। अब आप अंधेरे में भी स्पष्ट और रोशन वीडियो कॉल कर सकते हैं। यह फीचर उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और भी समृद्ध बनाएगा।