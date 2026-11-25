WhatsApp Tips and Tricks: आजकल लगभग हर स्मार्टफोन यूजर WhatsApp का इस्तेमाल करता है। दोस्तों से बातचीत करनी हो, ऑफिस का जरूरी मैसेज भेजना हो या किसी को जन्मदिन की बधाई देनी हो, WhatsApp हर जगह काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि WhatsApp पर मैसेज को पहले से लिखकर तय समय पर भेजने की सुविधा भी टेस्ट की जा रही है? हालांकि, यह फीचर अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा WhatsApp में कई ऐसे फीचर्स हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

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WhatsApp पर मैसेज शेड्यूल कैसे करें?

मान लीजिए आपको किसी दोस्त को रात 12 बजे जन्मदिन की बधाई देनी है, लेकिन आप उस समय जागना नहीं चाहते। ऐसे में WhatsApp का मैसेज शेड्यूलिंग फीचर काम आ सकता है।

यह सुविधा फिलहाल Apple के iPhone यानी iOS यूजर्स के लिए बीटा वर्जन में उपलब्ध कराई जा रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स पहले से मैसेज लिखकर उसे भेजने की तारीख और समय तय कर सकेंगे।

जिन iOS बीटा यूजर्स को यह सुविधा मिली है, वे WhatsApp चैट में मैसेज लिखकर Send बटन को दबाकर रख सकते हैं। इसके बाद Schedule का विकल्प दिखाई देने पर अपनी पसंद की तारीख और समय चुन सकते हैं। तय समय पर मैसेज अपने आप भेज दिया जाएगा।

Android यूजर्स को कब मिलेगा यह फीचर?

अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं और WhatsApp पर मैसेज शेड्यूल करने का विकल्प नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह यह है कि यह सुविधा अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

WhatsApp के नए फीचर्स की जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo की 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, Android के बीटा वर्जन 2.26.40.7 में मैसेज शेड्यूल करने का फीचर कुछ चुनिंदा यूजर्स को दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर से मैसेज को 10 मिनट से लेकर दो हफ्ते पहले तक शेड्यूल किया जा सकता है।

हालांकि, WhatsApp ने अभी तक सभी Android यूजर्स के लिए इस फीचर की लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ऐसे में सामान्य WhatsApp ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

iPhone यूजर्स कैसे शेड्यूल कर सकते हैं मैसेज?

iPhone यूजर्स Apple के Shortcuts ऐप की मदद से मैसेज भेजने के लिए ऑटोमेशन तैयार कर सकते हैं।

इसके लिए Shortcuts ऐप में Automation का विकल्प खोलकर समय तय करना होगा। इसके बाद उपलब्ध WhatsApp एक्शन को चुनकर ऑटोमेशन सेट किया जा सकता है।

हालांकि, यह सुविधा फोन के सॉफ्टवेयर और उपलब्ध एक्शन पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में मैसेज भेजने से पहले यूजर की पुष्टि जरूरी हो सकती है।

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WhatsApp के ये 5 फीचर्स भी हैं बड़े काम के

1. जरूरी मैसेज को Star करें

अगर किसी ने आपको जरूरी पता, फोन नंबर या जानकारी भेजी है, तो उस मैसेज को दबाकर Star कर सकते हैं। बाद में Starred Messages में जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं।

2. जरूरी मैसेज Pin करें

किसी ग्रुप या पर्सनल चैट में जरूरी मैसेज को ऊपर रखने के लिए Pin फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज को 24 घंटे, 7 दिन या 30 दिन तक पिन किया जा सकता है।

3. अपने आप गायब होंगे मैसेज

WhatsApp के Disappearing Messages फीचर की मदद से नए मैसेज 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन बाद अपने आप गायब हो सकते हैं। यह सुविधा चैट की सेटिंग में जाकर चालू की जा सकती है।

4. पसंदीदा चैट अलग रखें

WhatsApp के Favorites फीचर से आप अपने परिवार, दोस्तों या जरूरी ग्रुप की चैट अलग रख सकते हैं। इससे बार-बार पूरी चैट लिस्ट में उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

5. दूसरी भाषा के मैसेज समझें

WhatsApp के Translate फीचर से कुछ भाषाओं में आए मैसेज का अनुवाद किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा फोन, ऐप वर्जन और भाषा के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

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WhatsApp Business में भी मिलती है शेड्यूलिंग की सुविधा

अगर आप WhatsApp Business इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें Away Message की सुविधा मिलती है। इसके जरिए आप तय समय के दौरान ग्राहकों को ऑटोमैटिक जवाब भेज सकते हैं।

हालांकि, यह सामान्य WhatsApp चैट में किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के समय पर मैसेज भेजने वाले शेड्यूलिंग फीचर से अलग है।

कुल मिलाकर, WhatsApp का मैसेज शेड्यूलिंग फीचर आम यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। खासकर जन्मदिन की बधाई, ऑफिस के जरूरी मैसेज और रिमाइंडर भेजने में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन Android के सभी यूजर्स के लिए यह सुविधा कब उपलब्ध होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी का अभी इंतजार है।