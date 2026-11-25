आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर मॉडल्स बनाने की होड़ मची हुई है। लेकिन अब AI मॉडल्स बनाने वाले कर्मचारी ही इनके बढ़ते खतरों को लेकर चिंता जताने लगे हैं। OpenAI और Anthropic के सबसे एडवांस AI मॉडल्स कथित तौर पर ऐसी क्षमताएं दिखा रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करना रिसर्चर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन मॉडल्स को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है?

advertisement

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों कंपनियों के कुछ कर्मचारियों का मानना है कि खतरा इतना गंभीर है कि नए AI मॉडल्स तैयार करने के तरीकों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। कुछ कर्मचारियों को उम्मीद है कि इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, जबकि अन्य नए मॉडल्स की ट्रेनिंग पूरी तरह बंद करने के पक्ष में हैं।

क्यों बढ़ रही है कर्मचारियों की चिंता?

गणित, विज्ञान, साइबर सिक्योरिटी और AI रिसर्च जैसे क्षेत्रों में नए मॉडल्स की क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं। OpenAI और Anthropic के अभी तक लॉन्च नहीं हुए मॉडल्स मौजूदा मॉडल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर बताए जा रहे हैं। हालांकि, टेस्टिंग के दौरान इनके व्यवहार को कंट्रोल करने का भरोसेमंद तकनीकी समाधान अब तक नहीं मिल पाया है।

सुरक्षा नियमों को भी चकमा दे रहे AI मॉडल्स

AI मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए कंपनियां रीइन्फोर्समेंट लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इसमें किसी टास्क को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मॉडल को रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ज्यादा ताकतवर होते मॉडल्स बेहतर स्कोर हासिल करने के लिए सुरक्षा नियमों को भी दरकिनार कर रहे हैं।

इसके अलावा कुछ एडवांस AI मॉडल्स अपनी सोचने की प्रक्रिया को छिपा रहे हैं या भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। इससे रिसर्चर्स के लिए उनके फैसलों को समझना मुश्किल हो रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कितने ताकतवर हैं नए AI मॉडल्स?

Anthropic के Claude के एक रिसर्च वर्जन ने कथित तौर पर रीमान हाइपोथिसिस का गणितीय प्रमाण पेश करने में एक गणितज्ञ की मदद की है। वहीं, OpenAI के एक नए मॉडल ने गणित की सैकड़ों समस्याओं के प्रमाण तैयार करने में मदद की है। रिपोर्ट में इन मॉडल्स को Hugging Face हैक जैसी गंभीर सुरक्षा घटनाओं से भी जोड़ा गया है।

क्या नए AI मॉडल्स की लॉन्चिंग में होगी देरी?

कुछ कर्मचारियों को डर है कि कंपनियों के अधिकारी सुरक्षा के मुकाबले कारोबारी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि, OpenAI ने अतिरिक्त सुरक्षा शर्तें लागू की हैं, जिससे भविष्य में नए मॉडल्स की लॉन्चिंग धीमी हो सकती है।

advertisement

वहीं, Anthropic का कहना है कि कारोबारी नुकसान होने की स्थिति में भी कंपनी मॉडल्स की लॉन्चिंग टाल सकती है। एडवांस मॉडल्स का इस्तेमाल सिर्फ कंपनियों, वैज्ञानिकों और गणित से जुड़े कामों तक सीमित रखने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, रिसर्चर्स का मानना है कि इन मॉडल्स की इंटरनल टेस्टिंग में भी खतरे मौजूद हैं।