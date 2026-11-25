दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सीईओ पद पर वापसी के बाद जेनसेन हुआंग ने कर्मचारियों से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी है। हुआंग ने मंगलवार को कर्मचारियों के साथ बैठक में बताया कि वह हर दिन थेरेपी ले रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन किया और अपने व्यवहार से कर्मचारियों को निराश किया।

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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने इस बैठक को अपने करियर की सबसे मुश्किल कंपनी मीटिंग बताया। उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया कि वह आगे बेहतर काम करेंगे।

विवाद के बाद हुई सीईओ पद पर वापसी

जेनसेन हुआंग ने सोमवार को एनवीडिया के सीईओ पद पर वापसी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद कंपनी के बोर्ड ने उनकी वापसी को मंजूरी दी थी।

हुआंग ने दो हफ्ते से भी कम समय पहले कंपनी छोड़ी थी। उनके एक अधीनस्थ कर्मचारी और एक अन्य महिला के साथ संबंधों का खुलासा हुआ था। दूसरी महिला के कथित तौर पर चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने की बात सामने आई थी।

कंपनी की CFO का जताया आभार

एनवीडिया के मुख्यालय में हुई बैठक की शुरुआत में हुआंग ने कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस का आभार जताया। हुआंग की गैरमौजूदगी में क्रेस ने कंपनी की कमान संभाली थी।

63 वर्षीय हुआंग ने करीब 30 साल पहले जिस कंपनी की सह-स्थापना की थी, उसकी दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर भी आभार व्यक्त किया।

सरकारी दबाव में वापसी से किया इनकार

हुआंग ने कर्मचारियों से कहा कि एनवीडिया के बोर्ड ने उपलब्ध सबूतों की समीक्षा करने के बाद उनकी वापसी का फैसला लिया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के दबाव में उन्हें दोबारा सीईओ बनाया गया है।

हुआंग के मुताबिक, बोर्ड ने सभी तथ्यों की जांच की और उसे यह भरोसा भी दिलाया गया कि उनकी वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

तालियों के साथ कर्मचारियों ने किया स्वागत

हुआंग की अचानक वापसी से कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैरान थे। सोमवार को कर्मचारियों द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित एनवीडिया मुख्यालय में हुआंग का तालियों और उत्साह के साथ स्वागत करते हुए कर्मचारी दिखाई दिए। इस दौरान हुआंग ने आगे बेहतर काम करने का वादा किया।

Nvidia के शेयरों में बड़ी गिरावट

हुआंग की वापसी के दिन एनवीडिया के शेयरों में करीब 31 फीसदी की शानदार तेजी देखने को मिली थी। हालांकि, मंगलवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा टूट गए। अक्टूबर में बनाए गए रिकॉर्ड स्तर से कंपनी की मार्केट वैल्यू भी करीब 2 ट्रिलियन डॉलर घट चुकी है।