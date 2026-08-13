WhatsApp चैट्स का बदलने वाला है अंदाज, यूजर्स को जल्द मिल सकता है नया विजुअल एक्सपीरियंस

WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए चैट को ज्यादा पर्सनल और अलग लुक देने की तैयारी कर रहा है। कंपनी चैट थीम के नए और ज्यादा विकल्प पर काम कर रही है, जिनकी मदद से अलग-अलग बातचीत को अलग डिजाइन दिया जा सकेगा। यानी आने वाले समय में यूजर्स काम, परिवार और निजी चैट्स को उनके लुक से भी आसानी से अलग पहचान सकेंगे।

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फिलहाल यह फीचर आईफोन यूजर्स के लिए आईओएस बीटा वर्जन में डेवलप किया जा रहा है। यह अभी आम यूजर्स के लिए स्टेबल अपडेट के तौर पर उपलब्ध नहीं है।

तीन कैटेगरी में मिल सकते हैं नए चैट थीम

व्हाट्सऐप आईओएस के बीटा वर्जन 26.31.10.74 में इस फीचर पर काम कर रहा है। यह वर्जन एप्पल के टेस्टफ्लाइट प्रोग्राम के जरिए उपलब्ध है। अपडेट से संकेत मिलता है कि कंपनी तीन तरह की थीम कैटेगरी तैयार कर रही है। इनमें फीचर्ड, डूडल और मिनिमल शामिल हैं।

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हर कैटेगरी में अलग-अलग विजुअल स्टाइल, रंग और वॉलपेपर मिलने की उम्मीद है। इससे यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से चैट का लुक चुन सकेंगे और अलग-अलग बातचीत को अलग अंदाज दे पाएंगे।

चैट बबल के रंग भी खुद तय करेगा व्हाट्सऐप

नए थीम के साथ व्हाट्सऐप चैट बबल के रंग भी अपने आप तय करेगा। इसका मकसद चैट इंटरफेस को एक जैसा और साफ रखना है, ताकि थीम बदलने के बाद भी मैसेज पढ़ने में किसी तरह की परेशानी न हो।

एनिमेटेड वॉलपेपर होंगे खास

इस अपडेट का सबसे खास हिस्सा एनिमेटेड वॉलपेपर हो सकते हैं। अभी आम तौर पर चैट में स्थिर बैकग्राउंड दिखाई देता है, लेकिन नए फीचर के आने के बाद वॉलपेपर में हल्की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। इससे चैट का लुक पहले से ज्यादा डायनेमिक हो सकता है।

एंड्रॉयड के लिए भी चल रहा काम

फीचर अभी डेवलपमेंट में है, इसलिए इसके फाइनल डिजाइन और काम करने के तरीके में बदलाव हो सकता है। व्हाट्सऐप इसी तरह के नए थीम अनुभव को एंड्रॉयड के लिए भी तैयार कर रहा है।

फिलहाल रेगुलर व्हाट्सऐप ऐप में इन नए एनिमेटेड थीम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आम यूजर्स को इसके लिए टेस्टिंग पूरी होने और व्यापक रोलआउट शुरू होने का इंतजार करना होगा।